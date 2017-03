Vàng mất 500.000 đồng một lượng

Tại TP HCM, các doanh nghiệp lớn báo giá bán vàng chỉ ở 43,80 triệu đồng, thấp hơn cả niêm yết mua vào hôm qua và giảm 550.000 đồng so với niêm yết bán đầu ngày 13/12. Cùng lúc đó, giá thu mua chỉ còn 43,55 triệu đồng.



Còn tại Hà Nội, tính đến 8h45 Tập đoàn DOJI niêm yết bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 43,70 - 43,90 triệu đồng. So với cùng thời điểm hôm qua, hiện vàng của DOJI rẻ hơn từ 250.000 đến 350.000 đồng.



Đây là mức thấp nhất của thị trường kể từ ngày 23/10 đến nay. Còn trong 3 tuần qua, chủ yếu giá dao động lên xuống quanh 45 triệu đồng. Vàng dần rẻ đi từ hôm qua đến nay khiến nó trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.



Hôm qua là một ngày giao dịch sôi động của doanh nghiệp này. Tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua vào bán ra trong ngày 13/12 của Tập đoàn đạt 3.800 lượng, trong đó chủ yếu là lượng khách hàng mua vào. Con số này lớn hơn nhiều so với mức 1.000 đến 1.500 lượng những ngày thông thường. Còn Sacombank-SBJ báo giá bán vàng ở 43,90 triệu đồng vào đầu ngày, sau đó tiếp tục giảm xuống 43,80 triệu đồng tính đến 8h40. So với sáng qua, niêm yết bán vàng SBJ nay thấp hơn 500.000 đồng. Còn thu mua hiện ở 43,55 triệu đồng một lượng.



Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng mất hơn 2% trong hôm qua, từ trên 1.670 xuống có lúc chỉ còn 1.625 USD. Đến sáng nay, lực mua xuất hiện khi giá giảm sâu khiến thị trường tại châu Á nhích nhẹ 3,50 USD so với mở cửa, lên 1.634,40 USD tính đến 9h19.



Báo cáo cho thấy nhu cầu nhập khẩu vàng của Ấn Độ, thị trường tiêu thụ nhiều vàng vật chất nhất thế giới, có thể giảm 16% khi đồng rupee rơi xuống mức thấp kỷ lục. Năm ngoái, lực mua vàng đạt 958 tấn nhưng năm nay có thể chỉ còn 800 tấn vàng, theo số liệu từ Hiệp hội vàng nước này.





Theo Thanh Bình ( VNE)