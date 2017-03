Vàng mất giá ngay từ đầu ngày

Mở cửa sáng thứ hai, giá vàng SJC tại TP HCM tiếp tục đi xuống còn 43,5 triệu đồng, mất 200.000 đồng so với sáng thứ bảy. Trước đó, thị trường đã liên tục đi xuống sau khi leo lên mốc 43,95 triệu đồng vào ngày 13/1.



Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá mua vào bán ra vàng miếng SJC ở 43,32 - 43,52 triệu đồng, giảm lần lượt 80.000 - 130.000 đồng so với đầu ngày.



Đầu giờ sáng nay, doanh nghiệp Sacombank-SBJ để giá bán vàng SBJ ở 43,60 triệu đồng, tuy nhiên hạ xuống 43,45 triệu đồng vào 9h05. Giá thu mua cũng hạ 150.000 đồng, xuống 43,15 triệu đồng một lượng. So với cuối tuần, vàng SBJ hiện rẻ hơn khoảng 200.000 đồng.



Tuần vừa rồi, giá vàng mất hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng. Tuy nhiên cùng lúc đó, tỷ giá cũng hạ nhiệt cuối năm, khiến cho chênh lệch giá vàng nội và ngoại vẫn ở mức cao gần 2 triệu đồng. Dù Ngân hàng Nhà nước thực hiện hàng loạt biện pháp can thiệp, nhưng khoảng cách giữa vàng trong và ngoài nước vẫn ở trên một triệu đồng từ tháng 12 đến nay. Sacombank-SBJ cho biết trong tuần giáp Tết Âm lịch sắp tới, dự báo giao dịch trên thị trường vàng sẽ ảm đạm.



Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đi xuống trong sáng thứ hai, sau khi đã giảm vào phiên trước cuối tuần vừa rồi. Tính đến 9h25 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.638,10 USD, sau khi mất 0,7% hôm thứ sáu. Khảo sát của Bloomberg nhận định thị trường có thể tiếp tục đi xuống vào tuần này.



Nhu cầu vàng nữ trang tại Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng nữ trang lớn nhất thế giới, được dự báo tăng 5 đến 7% trong năm 2011 và có thể tiếp tục tăng 10 đến 15% trong năm nay, theo lời doanh nghiệp bán lẻ nữ trang lớn nhất nước này.





