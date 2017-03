Vàng mặt với giá vàng

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu: Không có chuyện trong nước thiếu vàng Ngân hàng nhà nước đã đồng ý cho các doanh nghiệp nhập khẩu vàng trở, lại bắt đầu vào ngày 12-11 với số lượng phù hợp. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu chúng tôi sẽ cấp phép nhập khẩu không hạn chế. Năm 2005, Việt Nam nhập khẩu 48 tấn vàng, năm 2006 nhập 91 tấn, năm 2007 nhập 51 tấn, năm 2008 nhập 91 tấn. Trong khi đó, năm 2008 Việt Nam chỉ cho xuất 11 tấn, năm 2009 xuất 27 tấn. Như vậy, số lượng vàng mà Việt Nam xuất ra không đáng kể, lượng vàng trong nước còn rất dồi dào. Do vậy, tình trạng thiếu vàng trong nước là không có. Tuy nhiên, để bình ổn thị trường vàng trong nước ở thời điểm hiện nay, Ngân hàng nhà nước đã phải can thiệp. Chắc chắn giá vàng trong nước sẽ dịu ngay thôi. Nguyên nhân giá vàng trong nước tăng mạnh như mấy ngày nay là do có yếu tố đầu cơ trục lợi. Do đó, khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước quyết định mua vàng trong thời điểm giá vàng thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay. Còn về giá USD trên thị trường tự do tăng dữ dội, nguyên nhân tác động là do giá vàng tăng đã kích thích giá USD tự do tăng theo. Đồng thời, người dân bị ảnh hưởng tâm lý mà đổ xô đi mua USD cũng khiến giá USD trên thị trường tự do bị đẩy lên đến 19.200 đồng/USD. Với tình hình này, khi giá vàng ổn định, chắc chắn giá USD cũng sẽ được bình ổn theo. Đến thời điểm này, Ngân hàng nhà nước nhận thấy không có lý do gì để tăng giá USD. Không thể vì giá USD có biến động một chút mà buộc phải điều chỉnh tỷ giá USD. Năm nay, cán cân ngoại hối tổng thể được dự báo sẽ thâm hụt khoảng 1,9 tỷ USD. Tuy nhiên, một điều mà Ngân hàng nhà nước luôn đảm bảo là Việt Nam sẽ không phá giá đồng Việt Nam và tiếp tục điều hành chính sách ngoại hối ổn định. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.108,85-1.109,35 USD/ouce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD/VND là 17.870 đồng thì giá vàng thế giới tương đương là 24,486-24,497 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới khoảng ba triệu đồng/lượng.