Vàng miếng tăng, vàng nữ trang ế

Phiên giao dịch đầu giờ hôm qua (15-7), giá vàng các thương hiệu hầu hết đều tăng gần 400.000 đồng/lượng. Vàng SJC mua vào giá 38,920 triệu đồng/lượng, bán ra giá 39,010 triệu đồng/lượng. Rồng vàng Thăng Long mua vào giá 38,890 triệu đồng/lượng, bán ra giá 39,020 triệu đồng/lượng, tăng gần 400.000 đồng so với ngày hôm trước.

Trước tình hình đó, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng thế giới chắc chắn sẽ vượt ngưỡng từ 1.585 USD/ounce lên 1.6 USD/ounce.

Các kênh đầu tư thiếu an toàn

Theo ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và đầu tư vàng Việt Nam (VGB), vàng tăng giá có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là do vàng thế giới tăng. Mà vàng thế giới tăng là do ba vấn đề chính, thứ nhất là do cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu và tăng trưởng kinh tế chậm chạp của Mỹ, thứ hai do lạm phát cao đang đe dọa khu vực châu Á, thứ ba do biến động lạm phát ở Trung Quốc đang trở nên rất xấu. Điều đó khiến các kênh đầu tư trở nên thiếu an toàn thì vàng vẫn là nơi trú ẩn đáng tin cậy hơn cả.

Đồng tình với quan điểm này, ông Trương Công Nhơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cho biết khủng hoảng nợ công ở châu Âu dường như chưa thực sự tìm ra lối thoát để giảm lạm phát. Bên cạnh đó, việc thị trường bất động sản của Mỹ bất ổn đã khiến giới đầu tư đổ xô đi tìm vàng. Chính điều này khiến giá vàng thế giới tăng mạnh kéo theo giá vàng trong nước tăng theo. “Nhưng giá vàng trong nước hiện nay vẫn thấp hơn so với giá vàng thế giới vài trăm ngàn đồng” - ông Nhơn nói.

Giá vàng tăng làm cho vàng nữ trang ế ẩm. (Ảnh chụp ngày 15-7 tại khu vực chợ Hòa Hưng, quận Tân Bình, TP.HCM) Ảnh: HTD

Ngoài những nguyên nhân từ thế giới tác động lên thị trường vàng trong nước, theo ông Hải còn có những nguyên nhân khác nữa như do tỉ giá USD thấp cộng với những chính sách kinh tế vĩ mô cũng tác động đến giá vàng. Phân tích thêm về vấn đề này, ông Hải nói: “Chẳng hạn nếu Ngân hàng Nhà nước quy định thống nhất chỉ cho phép mua bán vàng một chiều thì lập tức giá vàng sẽ giảm. Hay như việc thị trường chứng khoán xuống đáy, bất động sản dường như gặp khó khăn, giá USD thì không cao như vậy giá vàng tăng là lẽ đương nhiên”.

Cần thời gian để quen với giá vàng

Ông Hải cũng cho rằng giá vàng tăng cao nhất trong lịch sử giá vàng trong nước hiện nay cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế chung. Phân tích về tác động của thị trường vàng lên nền kinh tế, ông Hải nói: “Việt Nam là nước có số lượng vàng nắm giữ trong dân đứng hàng đầu khu vực. Tất cả tiền bán tôm, cá, cà phê… của dân đều được đem đi mua vàng. Nghĩa là số tiền không được sinh sôi mà nằm một cục như vậy là lãng phí. Nhưng bắt người dân cất giữ tiền đồng trong thời buổi lạm phát và niềm tin về đồng nội tệ giảm sút là điều duy ý chí và không thể thực hiện”.

Ở một góc độ khác, ông Nhơn cho hay việc giá vàng leo dốc tìm vị trí đỉnh của mình tác động rất lớn đến vàng nữ trang. Hiện nay đang là mùa ế ẩm nhất trong năm của vàng nữ trang. Với giá vàng như hiện nay khách mua đã ít. Nếu cuối năm giá vàng tiếp tục tăng thì không chắc vàng nữ trang sẽ bán được mà còn ế ẩm hơn. Trong khi đó, các doanh nghiệp phần lớn là kinh doanh vàng nữ trang.

Vậy Nhà nước có cần những giải pháp để giải nhiệt giá vàng hay không? Ông Hải cho rằng với tình hình này, nước không thể chảy lên đồi được. Nếu để hãm giá vàng trong nước mà Chính phủ chi USD để nhập vàng về là phi lý. Vì vàng thế giới hiện nay cao hơn vàng Việt Nam. “Mà việc mua bán vàng trong nước hiện nay vẫn bình thường, không có dấu hiệu thiếu hay thừa” - ông Hải khẳng định.

Ông Hải cho rằng giải pháp tốt nhất hiện nay là thành lập sàn vàng nhưng nâng tỉ lệ dự trữ ký quỹ lên. Như vậy không chỉ an toàn cho người dân mà dòng tiền cũng được luân chuyển trong nền kinh tế. Bên cạnh đó còn thỏa mãn cơn khát của những người đầu tư khi thị trường bất động sản đóng băng, chứng khoán xuống thấp. “Còn nếu Nhà nước đẩy đồng USD xuống thì đây là hy sinh quá lớn. Bởi dự trữ ngoại hối của chúng ta chỉ hơn 13 tỉ USD cũng không phải là lớn” - ông Hải nói.

“Quan trọng hơn cả, theo tôi là cần phải có thời gian để người dân quen dần với giá vàng cao như hiện nay. Ngày xưa vàng chỉ có hơn 20 triệu đồng/lượng, người dân đã thấy cao. Sau đó giá vàng lên 30 triệu đồng/lượng mà người dân vẫn mua. Vậy phải thêm thời gian để người dân quen dần với giá vàng trong nước hiện nay” - ông Nhơn nói.

Nguyên nhân khách quan khiến giá vàng tăng là do giá vàng thế giới nhưng nguyên nhân chủ quan là điều kiện kinh tế trong nước. Trong thời gian qua, nhờ ổn định tỉ giá nên giá vàng mới thấp hơn giá vàng thế giới. Chứ nếu tỉ giá chưa ổn định, chắc chắn giá vàng sẽ leo thang cao hơn. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

YÊN TRANG