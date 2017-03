Vàng “nội” giảm nhẹ trước xu hướng bất thường của thế giới

Theo An Hạ (DT)



Lúc 9h20 sáng nay 15/10, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,17 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,25 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,18 triệu đồng/lượng - 37,24 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.So với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tại hai thành phố lớn được Tập đoàn DOJI giữ nguyên chiều mua vào còn giảm nhẹ 20.000 đồng/lượng đối với chiều bán ra.Cũng trong sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giao dịch ở mức 37,12 triệu đồng/lượng - 37,22 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 37,13 triệu đồng/lượng - 37,23 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 40.000 đồng/lượng.Với mức điều chỉnh giảm nhẹ trên, giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 4,8 triệu đồng/lượng.Trên thị trường thế giới, giá vàng biến động tăng - giảm thất thường do tâm lý lo lắng của nhà đầu tư về nâng trần nợ Mỹ.Tính đến 9h sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm nhẹ xuống 1.273 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có lúc tăng mạnh chạm 1.288 USD/ounce.Còn chốt phiên hôm qua, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tăng 0,7% so với phiên trước, lên mức 1.276,6 USD/ounce - mức tăng mạnh nhất 1 tuần qua. Nhưng sáng nay, giá vàng đã quay đầu giảm 5,5 USD/ounce, giao dịch tại mức 1.271,1 USD/ounce.Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường, giá vàng đầu phiên tăng mạnh do lo ngại chính phủ Mỹ bế tắc trong vấn đề nâng trần nợ công, làm tăng nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn. Tuần trước, giá vàng giảm xuống thấp nhất 3 tháng đã khiến tiêu thụ vàng vật chất tăng mạnh. Tuy nhiên, giá vàng giảm trở lại do những yếu tố hỗ trợ thị trường không chắc chắn.Chuyên gia phân tích Eric Hunsader của trung tâm nghiên cứu Nanex cho rằng, giá vàng giảm là có lý do. Vào lúc 8h42 thứ sáu tuần trước, trên thị trường New York xuất hiện 5.000 hợp đồng mua bán khống, trong đó có 2.700 hợp đồng được giao dịch thành công, làm cho giá vàng giảm 25 USD/ounce. Cùng lúc đó, thị trường hàng hóa New York tuyên bố dừng hoạt động trong 10 phút, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng có thể giảm mạnh trong thời gian tới.Tính đến ngày ngày 12/10/2013, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ra 5,4 tấn, tổng số vàng dự trữ của quỹ SPDR giảm xuống mức 890,98 tấn.Tổng thống Mỹ Barack Obama triệu tập 4 vị lãnh đạo của Quốc hội đến Nhà trắng để họp bàn về việc kết thúc chính phủ đóng cửa và ngăn chặn nguy cơ Mỹ vỡ nợ trong 3 ngày tới. Lãnh đạo phe đa số của Thượng viện Harry Reid cho biết ông và lãnh đạo phe thiểu số đã đi gần đến thỏa thuận cuối cùng.Bản tin vàng của Ngân hàng Tiên Phong dẫn lời ông Art Cashin, một chuyên gia giao dịch vàng có thâm niên 50 năm của Ngân hàng Thụy sỹ tại New York cho rằng, giá vàng đang chịu nhiều áp lực.Vị chuyên gia này đặt câu hỏi: Vào đầu giờ sáng hôm thứ sáu, tại sao có quá nhiều hợp đồng mua bán khống, tại sao trong vòng vài tháng gần đây có những người xuất hiện tới 5 lần, những hiện tượng này không thể nói là không có vấn đề? Có phải họ cố ý làm việc này, hoặc có ai đó muốn truyền đạt một thông tin gì, muốn gây ảnh hưởng đến thị trường?Theo nhận định của một số chuyên gia, hiện Mỹ không có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề tăng trần nợ công và một trong các giải pháp khả thi là Bộ Tài chính Mỹ có thể bán số vàng dự trữ để đổi lấy tiền mặt. Để nước Mỹ không bị vỡ nợ, việc bán số vàng dự trữ vừa thu phục được lòng dân, vừa cứu cho nước Mỹ không bị hạ điểm tín nhiệm tín dụng là điều cần thiết. Do đó nhiều chuyên gia cho rằng trong dài hạn cần đề phòng giá vàng giảm.