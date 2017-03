Vàng nội - ngoại chênh lệch hơn 6 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên, giá trong nước niêm yết ở mức ở mức 40,45 - 40,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm gần 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Việc giá trong nước giảm không theo kịp thế giới kéo khoảng cách giữa vàng nội - ngoại chênh lệch tăng lên hơn 6 triệu đồng/lượng.

Theo ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam, giá vàng vẫn nằm trong xu hướng giảm. Vì thế sức phục hồi ngắn hạn rất yếu ớt. Dù giá vàng đang đi theo xu hướng giảm, hôm nay (21-5) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục mở phiên bán đấu thầu thứ 20 với tổng 26.000 lượng. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 40,50 triệu đồng/lượng.

Ngày 20-5, giá USD tại các ngân hàng thương mại liên tục được điều chỉnh tăng vào phiên giao dịch buổi chiều. Theo đó, tại một số ngân hàng như Vietcombank, Eximbank giá USD được bán ra tăng 15-30 đồng so với cuối tuần trước. Hiện các ngân hàng niêm yết phổ biến ở ngưỡng mua vào 20.965 VND/USD, bán ra 21.035 VND/USD. Tuy nhiên, tại một số ngân hàng như Sacombank, Techcombank… chiều bán ra đã được niêm yết ở mức kịch trần là 21.036 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD được bán ra tăng 80-110 đồng so với cuối tuần trước. Hiện mua vào, bán ra phổ biến tại 21.310 - 21.340 VND/USD và đây là mức cao nhất gần một tháng qua. Một lãnh đạo ngân hàng cho rằng giá USD tăng, giảm là do cung cầu của thị trường quyết định chứ không có gì đột biến. Tuy nhiên, trên thị trường tự do nhiều ý kiến cho rằng đang có động thái người dân gom USD tích trữ vì cho rằng xu hướng USD sẽ tăng.

YÊN TRANG