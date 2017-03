Vàng “nội” rời xa giá thế giới

Sáng nay 23/12, tại thị trường Hà Nội, Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,35 triệu đồng/lượng (mua vào) - 43,55 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với chốt phiên chiều qua. Tuy nhiên, đến 9h30, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng lên mức 43,4 triệu đồng/lượng - 43,6 triệu đồng/lượng.



Cũng tại Hà Nội, vàng miếng của Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 42,4 triệu đồng/lượng-42,65 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua, chiều bán tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng.



Tại TPHCM, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng, lên 43,1 triệu đồng/lượng - 43,5 triệu đồng/lượng. Vàng SBJ được Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 43,05 triệu đồng/lượng - 43,45 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá lúc cuối giờ chiều qua.



Với mức giá như hiện nay, lấy giá USD niêm yết tại ngân hàng thương mại là 21.021 VND để tính, giá vàng thế giới thấp hơn trong nước khoảng 2,4 triệu đồng/lượng (đã trừ các chi phí), đắt thêm 200.000 đồng/lượng so với hôm trước.



Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch đêm tại New York, giá vàng giao tháng tháng 2 giảm 5 USD/ounce, xuống mức 1.608,6 USD/ounce; giá vàng giao ngay hạ 7,9 USD/ounce, còn 1.607,5 USD/ounce. Đến sáng nay, giá vàng đảo chiều tăng nhẹ. Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ở mức 1.609,3 USD/ounce, biên độ tăng gần 4 USD/ounce. Đến hơn 9h, giá đã là 1.613 USD/ounce, biên độ tăng hơn 7 USD.



Khối lượng giao dịch trong phiên mỏng vì nhiều nhà đầu tư rời thị trường để nghỉ lễ, sau một năm giá cả biến động cực mạnh, chỉ còn lại các quỹ hoặc nhà đầu tư lớn muốn chốt sổ sách. Các hợp đồng mở mới cũng giảm mạnh theo tâm lý chờ năm mới.



Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng 13% trong năm nay, hướng đến năm tăng thứ 11 liên tiếp.





Theo An Hạ ( Dân trí)