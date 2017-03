Vàng nội vọt lên 28,5 triệu đồng, vàng thế giới lập kỷ lục mới

Theo Thanh Bình ( VNE, ND)



Có doanh nghiệp phải dãn cách biên độ lên 500.000 đồng vì lý do an toàn.Tính đến 9h56, giá vàng miếng của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP HCM sau nhiều lần thay đổi niêm yết, đứng ở mức 28,15 - 28,23 triệu đồng. Giá mua vào bán ra tăng lần lượt 670.000 - 880.000 so với thời điểm 8h5. Lúc 9h15, một số cửa hàng đại lý của SJC Hà Nội đẩy biên độ mua bán lên tới 500.000 đồng vào đầu ngày, niêm yết ở 28 - 28,5 triệu đồng. Giá bán ra tăng gần 1 triệu đồng đồng so với cuối tuần trước.Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) đẩy giá bán ra lên 28,4 triệu đồng lúc 9h30, tăng 400.000 đồng so với đầu ngày. Tính đến 9h sáng nay, vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) sau 5 lần đổi giá đứng ở mức 28 - 28,05 triệu đồng, tăng 400.000 một lượng so với cuối tuần.Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá trên thị trường tự do, mỗi lượng vàng thế giới tăng khoảng 300.000 đồng sau 1 tiếng rưỡi đầu ngày, đã bao gồm thuế nhập khẩu. Đầu giờ sáng nay, trên thị trường tự do, mỗi USD tương đương với 19.650 đồng (cửa hàng bán ra), tăng 250 đồng so với ngày 20/11.Sau một tuần lặng gió, sóng đã nổi trở lại trên các sàn vàng sáng nay. Thị trường châu Á chưa có dấu hiệu chốt lời khi giá liên tục leo thang từ đầu ngày, khiến các nhà đầu tư mạnh tay mua vào, với khối lượng có lúc đạt tới trên 600 lượng vàng. Giá khớp lệnh lúc 9h29 sáng tăng 300.000 đồng so với mở cửa, đứng quanh 25,160 triệu đồng. Tính đến 9h, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 215.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,44 - 25,07 triệu đồng.Thị trường vàng thế giới có cú nhảy ấn tượng ngay trong những phút giao dịch đầu tuần. Tính đến 9h34 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng tăng gần 13 USD so với mở cửa, lên mức 1.164,12 USD mỗi ounce. Các chuyên gia vàng đánh giá đây là mức tăng ngoài sức tưởng tượng, vượt xa mọi dự đoán trước đó.Hiện nay, lực mua được hỗ trợ từ 3 loại nhu cầu, bao gồm nhu cầu mua vàng nhằm phòng ngừa khả năng lạm phát, mua vàng do lo ngại đà phục hồi diễn ra chậm chạp và mua vàng giấy (vàng giao tương lai) vì mục đích cả kiếm lời lẫn tích trữ. Giá vàng đã có thời kỳ tăng trưởng ấn tượng trong nửa cuối năm 2009. Kể từ tháng 7 đến nay, giá đã tăng tới 26%. Kể từ ngày 17/7 đến nay, 19 tuần thì có tới 16 tuần vàng tăng giá.