Vàng phục hồi nhẹ lên 45,1 triệu đồng

Lúc 9h sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 44,98 - 45,12 triệu đồng. So với thứ bảy tuần vừa rồi, niêm yết cao hơn từ 120.000 đến 230.000 đồng mỗi lượng.







Giá vàng trong nước tăng khoảng 150.000 đồng sáng nay. Ảnh: goldprice.org

Theo Thanh Bình (VNE)



Tương tự, tại TP HCM, chiều bán vàng SJC cũng tăng 150.000 đồng lên 45,1 triệu đồng. Giá mua phục hồi lên 44,8 triệu đồng sau khi rơi xuống 44,65 triệu đồng hôm cuối tuần. Chỉ có Sacombank-SBJ vẫn giữ nguyên niêm yết bán ở 45,05 triệu đồng như sáng thứ bảy, trong khi chiều thu mua lại giảm 50.000 đồng.Trước đó, trong tuần giao dịch đầu tiên sau năm mới Âm lịch, giá vàng tăng vọt vào đầu tuần nhưng giảm dần vào cuối tuần. Từ mức cao 45,8 triệu đồng hôm thứ hai tuần trước, giá bán vàng trong nước chỉ còn 44,9 triệu đồng tính đến thứ bảy.Còn thị trường vàng quốc tế tuần vừa rồi cũng giảm 0,7% do thông tin tích cực từ thị trường việc làm Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ trong tháng một bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm, đồng thời tốc độ tạo việc làm mới nhanh nhất trong vòng 9 tháng.Những thông tin trên khiến đôla Mỹ và chứng khoán Mỹ cũng đi lên, đồng thời cũng làm thị trường vàng đi xuống, vì tình hình kinh tế tốt lên có nghĩa là chính phủ Mỹ có thể sẽ không tung ra thêm các biện pháp nởi lỏng.Mặc dù vậy, tình hình nợ công tại khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể vẫn hỗ trợ cho vàng, trong vai trò một kênh bảo toàn tài sản. Hôm nay là ngày Hy Lạp đến hạn phải trả lời có chấp nhận các điều kiện khắc nghiệt để nhận lấy thỏa thuận cứu trợ hay không.Đây là lý do kéo vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên đầu tuần. Tính đến 8h54 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.734,10 USD, tăng 8,20 USD so với mở cửa.