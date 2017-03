Vàng quay đầu giảm 400.000 đồng phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước sáng nay giảm 400.000 đồng mỗi lượng

so với tuần trước do mức giảm của quốc tế.

Theo Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)



Sau khi tiến sát 1.830 USD/ounce cuối tuần trước, giá vàng thế giới sáng 29/8 đã lùi về 1.813 USD/ounce.Mở cửa giao dịch, lúc 8 giờ 30 phút, tại Hà Nội, vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC Hà Nội niêm yết ở mức 47,05-47,50 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC niêm yết ở 47,10-47,50 triệu đồng/lượng.Giá vàng SBJ của Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank SBJ mua vào-bán ra ở 46,80-47,49 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 300.000 đồng/lượng mua vào và 200.000 đồng/lượng bán ra so với cuối tuần.Cuối tuần trước, giá vàng trong nước đã bất ngờ lên 48,3 triệu đồng/lượng, nhưng cuối buổi sáng giá quay đầu hạ 500.000 đồng/lượng.Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng ở mức 20.628 đồng/USD, không đổi so với cuối tuần trước. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 20.834 đồng/USD.Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại niêm yết phổ biến ở 20.810-20.834 đồng/USD. Vietcombank vẫn niêm yết giá mua USD ở mức cao nhất trong số các ngân hàng lớn, với 20.830 đồng/USD. Ngân hàng BIDV mua ở mức 20.820 đồng/USD.