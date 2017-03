Vàng quay đầu mất giá

Đầu giờ sáng, thương hiệu vàng miếng SJC tại TP HCM được công bố ở 26,67- 26,74 triệu đồng một lượng, mua vào - bán ra giảm 100.000 - 80.000 đồng so với cuối ngày qua. Mặc dù thị trường thế giới đi ngang trong suốt phiên giao dịch ngày 8/3, giá bán ra vàng miếng SJC vẫn kịp tăng từ 26,79 đầu ngày lên 26,82 triệu đồng lúc đóng cửa.

Đến 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng niêm yết mua vào thêm 10.000 đồng mặc dù thị trường thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm. Cùng lúc đó, giá vàng SJC tại một số nơi ở Hà Nội hay doanh nghiệp Phú Quý được công bố ở 26,68 - 26,77 triệu đồng.

Vàng của Bảo Tín Minh Châu cũng tại Hà Nội lúc 9h15 giá 26,65 - 26,75 triệu đồng một lượng, giá mua và bán nay rẻ hơn 90.000 - 60.000 đồng so với sáng qua.

Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) đầu ngày được niêm yết mua bán ở mức 26,70 - 26,74 triệu đồng một lượng, giảm 90.000 - 70.000 đồng (mua vào - bán ra) so với chiều qua. Đến 9h25, doanh nghiệp này đẩy niêm yết mua vào thêm 20.000 đồng nhằm thu hẹp biên độ và kích thích hoạt động mua bán. Mặc dù vậy, việc thị trường vẫn duy trì trên 26,70 triệu đồng và dưới 28 triệu đồng khiến Sacombank SBJ dự báo thị trường tiếp tục có một ngày giao dịch không mấy khởi sắc.

Đà giảm của thị trường trong nước không thấm vào đâu nếu so với thế giới. Từ sáng hôm qua đến nay, thị trường quốc tế đã mất từ 12 đến 13 USD một ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.400 đồng một USD trên thị trường tự do sáng nay, mỗi lượng vàng thế giới nay rẻ hơn hôm qua 282.000 đồng (đã tính cả thuế nhập khẩu).

Hôm qua, sau khi đi ngang từ đầu ngày ở quanh 1.135 USD, giá vàng quốc tế đột ngột lao dốc trong phiên New York do hoạt động bán ra thu lãi của giới đầu tư. Có lúc giá chỉ còn 1.117 USD một ounce. Thị trường đóng cửa ngày 8/3 ở trên 1.123 USD, mất 12 USD so với mở cửa.

Thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm tại châu Á sáng nay. Tính đến 9h41 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng tương đương 1.120,40 USD, rẻ hơn 3,40 USD so với mở cửa.

Ngoài nguyên nhân chốt lãi, thị trường vàng đi xuống còn do bài phát biểu của Thủ tướng Hy Lạp hôm qua, khi ông George Papandreou cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính tại nước này có thể gây nên hiệu ứng domino, làm tăng lãi suất ở các nước khác với mức thâm hụt lớn hơn.

Sau khi tăng lên mức giá cao nhất suốt 8 tuần trên 82 USD vào thứ 2, hôm nay dầu thô tại Mỹ điểu chỉnh giảm nhẹ, còn 81,53 USD một thùng. Trong ngày, giới đầu tư trên thị trường nhiên liệu chờ đợi báo cáo lượng dầu tồn kho, được dự báo tăng lên. Thông tin này không tích cực với giá dầu vì việc tồn kho nhiều chứng tỏ nhu cầu nhiên liệu đi xuống.

Đồng euro chững lại trong sáng thứ 3, trong khi các loại tiền mạnh khác giảm so với đôla Mỹ. Đầu giờ sáng, chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật giảm 0,2% điểm, sau khi đóng cửa ở mức cao nhất suốt 6 tuần ngày trước đó. Hôm nay, giới đầu tư chờ đợi các thông tin như CPI Thụy Sĩ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 3.

Theo Thanh Bình (VNE)