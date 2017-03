Vàng quay đầu tăng giá

Sau khi xuống mức thấp nhất suốt 3 tuần lễ, thị trường lội ngược dòng tăng giá từ cuối ngày hôm qua, tổng cộng tăng khoảng 4 USD so với đầu ngày. Đến sáng nay, thị trường châu Á tiếp tục chứng kiến giá lên. Tính đến 8h50 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.291,9 USD, tăng 4,6 USD so với mở cửa.



Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng đà phục hồi này chỉ là tạm thời. Thị trường vẫn trong xu hướng giảm vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không sớm thì muộn sẽ rút gói hỗ trợ kinh tế trị giá 85 tỷ USD một tháng.



"Những tin kinh tế ngày càng khả quan từ Mỹ và châu Âu trong những tháng tới sẽ có thể gây áp lực lên giá vàng", chuyên gia phân tích đầu tư chính từ Công ty U.S. Bank Wealth Management nói.



Hôm thứ tư, một quan chức của FED cho rằng ngân hàng trung ương sẽ sớm rút chương trình nới lỏng vì thị trường lao động Mỹ đang hồi phục. Còn trước đó nữa, có ít nhất hai ông Chủ tịch FED chi nhánh Chicago và Dallas cho rằng FED có thể rút chương trình từ tháng 9 này, phụ thuộc vào tình hình kinh tế tốt hay xấu. Vào ngày 17 và 18/9 tới, các quan chức FED sẽ tiếp tục họp bàn về gói kích thích kinh tế nói trên.



Với mức giá trên, vàng quốc tế hiện tương đương 32,92 triệu đồng mỗi lượng khi quy theo tỷ giá ngân hàng sáng nay.





Theo Thanh Bình (VNE)