Vàng quốc tế quay đầu giảm

Vài phút sau mở cửa đầu ngày, giá vàng quốc tế tiếp đà tăng giá của tuần trước, lên mức cao nhất trong vòng một tuần ở 1.583,2 USD. Tuy nhiên, xu hướng này không duy trì lâu. Giá quay đầu đi xuống sau đó. Tính đến 8h35 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.576,3 USD, mất 6 USD so với mở cửa.



Giá vàng đi xuống do đồng đôla Mỹ mạnh lên so với các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, thị trường xuất hiện lực bán chốt lời sau khi giá vừa có phiên tăng gần 2% trong thứ sáu tuần trước. Hôm đó, thông tin việc làm Mỹ tăng trưởng thấp, như thường lệ, đã kích thích giá vàng đi lên do nhà đầu tư cho rằng đà phục hồi kinh tế vẫn yếu ớt.







Giá vàng quốc tế hạ 0,5% trăm sáng nay, sau khi có đà tăng mạnh 2% hôm thứ sáu. Ảnh: AQ



Theo Thanh Bình (VNE)



Lượng vàng tại các quỹ ETF vàng tiếp tục giảm trong tuần vừa rồi, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2012. Số liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai tại Mỹ cho thấy các ông chủ quỹ đầu tư đang đặt cược vào đà giảm của thị trường bạc.Sáng nay, đồng yen Nhật lập đáy mới so với các đồng tiền chính ở châu Á. Ngân hàng Trung ương Nhật vừa cho biết họ có thể bắt đầu gói kích thích mới để chống lại nạn giảm phát.