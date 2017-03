Vàng rời mốc 43 triệu đồng

Thị trường vàng trong nước sáng nay tăng lên trên 43 triệu đồng vào đầu giờ, nhưng rồi giảm nhanh do thị trường quốc tế đi xuống. Cụ thể tại TP HCM, giá vàng SJC tăng 40.000 đồng lên 43,04 triệu đồng lúc 8h5. Tuy nhiên, đến 9h36, niêm yết xuống còn 42,96 triệu đồng một lượng. Chiều thu mua cách biệt tới 200.000 đồng so với bán, ở 42,76 triệu đồng một lượng. Thông thường khoảng cách giữa hai chiều trên dưới 100.000 đồng. Tuy nhiên mỗi khi thị trường biến động, doanh nghiệp hạn chế giao dịch bằng cách hạ giá thu mua xuống thấp.



Tại Hà Nội, niêm yết thu mua vàng SJC tại hệ thống SJC Hà Nội của Tập đoàn DOJI đứng ở 42,87 triệu đồng lúc 9h46. Giá bán cũng mất mốc 43 triệu đồng, xuống 42,97 triệu đồng.



Trong khi đó, giá vàng thế giới xoay quanh 1.660 USD trong sáng thứ tư, rơi xuống mức cao nhất trong 2 tuần lập được vào hôm qua. Tính đến 9h26 theo giờ Hà Nội mỗi ounce tương đương 1.659,50 USD, mất 2,70 USD so với mở cửa.



Chỉ số sản xuất tháng tư của Mỹ khả quan hơn khiến dự đoán của nhiều nhà phân tích lại nghiêng về khả năng sẽ không có thêm một gói gói nới lỏng tiền tệ nào. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tung ra gói nới lỏng, thị trường vàng sẽ được hưởng lợi nhờ sự yếu đi của đồng đôla. Cùng lúc đó, nhà đầu tư cũng lo lắng trước thông tin quỹ SPDR vừa tiếp tục bán vàng, đưa lượng dự trữ xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.





Theo Thanh Bình (VNE)