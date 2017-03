Vàng rớt giá mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mở cửa thương hiệu vàng miếng SJC tại 19,7 -19,77 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này áp dụng cho các khu vực TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ. Tại Hà Nội, giá bán loại vàng miếng này thấp hơn, chỉ 19,72 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 19,68 triệu đồng.

Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng tại TP HCM có mức niêm yết giảm mạnh hơn. Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) sáng nay niêm yết vàng SJC tự do ở mức 19,7 -19,78 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), giảm 190.000 đồng mỗi lượng mua vào và giảm 170.000 đồng mỗi lượng bán ra. Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) giảm mạnh giá bán ra, thấp hơn 260.000 đồng mỗi lượng, niêm yết tại 19,62 - 19,75 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra).

Tại Công ty Cổ phần nữ trang và truyền thông Vi Na VJC, do giờ giao dịch mở rộng hơn so với những doanh nghiệp khác nên giá vàng chịu sự tác động của giá thế giới buổi tối. Đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, vàng miếng thương hiệu AAA - VNJ và SJC - VNJ của công ty này niêm yết ở mức 19,79 - 19,86 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), giảm 80.000-100.000 đồng mỗi lượng so với lúc mở cửa.

Trong khi đó, giá kim loại quý trên thị trường tự do có mức điều chỉnh chậm hơn. Tại các khu vực chợ Bến Thành, An Đông, mức niêm yết sáng nay phổ biến tại 19,78 - 19,87 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), giảm 120.000 đồng giá mua vào và khoảng 60.000 đồng mỗi lượng bán ra.

Nhận định về xu hướng của giá vàng hôm nay, chủ một tiệm vàng tại Sài Gòn cho rằng: "Nếu vàng thế giới phá dưới mốc 890 USD mỗi ounce thì biến động giảm giá trên thị trường tự do có thể sẽ tiếp tục kéo dài. Không loại trừ khả năng những động thái chốt lời có thể kéo vàng thế giới hồi phục trở lại đôi chút và đây là cơ sở để giá vàng trong nước điều chỉnh tăng nhẹ trở lại".

Xu hướng dò đáy khá phổ biến tại các sàn vàng trong nước khi giá thế giới về gần mức 900 USD mỗi ounce. Nhiều nhà đầu tư đã chọn phương án mua vào nhưng giá vàng tiếp tục giảm khiến trạng thái tài khoản xuống mức cảnh báo. Nhân viên đặt lệnh tại các sàn ACB, Vi Na Việt, Phố Wall phải đặt dừng lỗ bắt buộc theo quy định. Giá vàng hồi phục vào cuối phiên New York giúp cho các nhà đầu tư không bị cháy tài khoản.

Giá vàng thế giới đã trải qua một phiên biến động bất ngờ sau một thời gian dài dao động trong biên độ hẹp. Quyết định lãi suất của Ngân hàng trung ương ECB, cuộc họp của các nguyên thủ nhóm G20 cùng với tác động từ thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh, là những yếu tố khiến cho vàng giảm mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cùng với tác động từ các yếu tố cơ bản trên, những dự đoán về nền kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện cũng đã bào mòn sức hấp dẫn của vàng như một kênh đầu tư an toàn. Giá vàng thế giới giao ngay giảm khoảng 31 USD một ounce so với giá mở cửa đầu ngày về mức thấp nhất là 894,6 USD một ounce. Như vậy giá vàng đã tiến sát đến biên dưới của biên độ tích lũy gần đây là 890-966. Nếu phá vỡ được cản quanh vùng 890 USD một ounce, vàng được kỳ vọng sẽ mở ra một bước giảm khác về 820 trước khi trở lại xu hướng tăng dài hạn.