Vàng rớt giá, USD lặng sóng

Thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ niêm yết đầu ngày tại mức giá 27,97-28,01 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá giảm 90.000 đồng cả chiều mua và bán.

8h30 sáng, giá mua bán vàng miếng SJC cũng mất 70.000 đồng chiều mua vào và 80.000 đồng bán ra so với sáng 21/7, xuống còn 27,96-28,01 triệu đồng một lượng.

Một số hiệu kim hoàn ở TP HCM niêm yết giá mua quanh 27,95 triệu đồng và bán ra 28 triệu đồng. Biên độ giữa mua và bán được các đơn vị co hẹp 50.000 đồng một lượng để kích thích thị trường. Tuy nhiên, nhu cầu mua vào không cao khiến cho giao dịch vàng vật chất khá trầm lắng.

Giá mua USD tự do đầu ngày tại Hà Nội không thay đổi so với sáng qua nhưng tăng 10 đồng chiều bán ra, niêm yết quanh 19.170 - 19.200 đồng. Một số điểm thu mua ngoại tệ tại TP HCM niêm yết giá mua cao hơn Hà Nội 10 đồng, bán ra cao hơn 20 đồng, tại 19.180 - 19.220 đồng, nhưng nếu so với giá công bố hôm qua thì không thay đổi.

Giá vàng sáng nay giảm nhẹ khoảng 80.000 đồng một lượng. Ảnh: Lệ Chi.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ nguyên niêm yết. Vietcombank đang mua bán USD ở 19.090 - 19.095 đồng. Ở ACB, Eximbank mua vào lần lượt là 19.080 và 19.090 đồng, còn bán ra đồng loạt tại 19.100 đồng mỗi USD.

Trên thị trường thế giới, trong suốt phiên giao dịch châu Á và châu Âu hôm 21/7, giá vàng biến động không đổi quanh mức 1.191.80 USD. Bước sang giờ New York, kim loại quý cố gắng ngoi lên 1.198 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, sau khi ông Ben Bernanke, Chủ tịch của FED điều trần về tình hình kinh tế và đường lối điều hành thì giá vàng giảm mạnh, có lúc tụt xuống mức 1.183 USD một ounce.

Thị trường chứng khoán và các hàng hóa khác phản ứng bằng cách giảm điểm. Chỉ số USD Index tăng lên trong khi dầu thô bị bán mạnh cùng với xu hướng xuống giá của kim loại quý. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex của New York cũng đóng cửa ngày không thay đổi nhiều, quanh 1.191,90 USD mỗi ounce.

Tính đến 9h sáng nay (theo giờ Hà Nội), thị trường châu Á tiếp tục đi ngang, hiện mỗi ounce tương đương 1.186,20 USD. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.120 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 27,61 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%). So với giá kim loại quý trong nước, mỗi lượng vàng quốc tế quy đổi hiện thấp hơn khoảng 400.000 đồng.

Theo Lệ Chi (VNE)