Vàng rớt lại dưới ngưỡng 18 triệu đồng/lượng

Trên thị trường tự do, vàng bán ra ở mức 17,95 triệu đồng/lượng, giảm 330.000 đồng/lượng so với giá cuối giờ chiều qua. Giá vàng thế giới bán ra vào lúc 17g20 ở mức 878,7 USD/oz, tương đương 17,20 triệu đồng/lượng.

USD trên thị trường tự do hiện bán ra ở mức 17.200 đồng/USD, tăng 300 đồng/USD so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại hiện bán USD ra ở mức 16.247 đồng/USD, tăng 9 đồng/USD so với hôm qua theo mức điều chỉnh tăng tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (ở mức 16.086 đồng/USD).

Theo quan sát của nhóm tài chính tiền tệ Eximbank, vàng trượt xuống mức thấp nhất trong vòng hai tuần qua sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ 5. Hoạt động chốt lời tiếp tục diễn ra trên thị trường dầu thô mỗi khi giá dầu tiến về 130 USD/thùng cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD đã làm cho vàng mất hơn 25 USD/oz. Đây cũng là phiên thứ 3 liên tiếp vàng mất giá.

Đồng USD đã tăng giá do dữ liệu sản phẩm quốc nội (GDP) trong quí I của Mỹ tăng hơn so với kỳ trước (0,9% so với 0,6%). Điều này chứng tỏ nền kinh tế Mỹ đang có những phản ứng tích cực sau hàng loạt động thái mạnh tay của Cục dự trữ liên bang Mỹ - FED.

Các chuyên gia phân tích cho rằng với cái đà này thì GDP quí II có thể sẽ còn gia tăng. Mặc dù nền kinh tế Mỹ vẫn còn suy yếu nhưng thị trường đang kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất trong 6 tháng cuối năm. Đồng USD tăng giá đã làm cho vàng trở nên đắt hơn trong mắt nhà đầu tư và làm giảm nhu cầu nắm giữ thứ kim loại quí này.

Một nhà đầu tư vàng lâu năm trên thị trường New York cho hay sau ba ngày mất giá liên tục thì khả năng vàng sẽ điều chỉnh tăng giá trở lại cao hơn khả năng vàng tiếp tục trượt giá trong phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên ông cũng cho rằng cần theo dõi những diễn biến trên thị trường dầu bởi hoạt động chốt lời trên thị trường này sẽ đe dọa đến khả năng tăng giá của vàng.