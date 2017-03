Vàng rớt về mốc 35 triệu đồng/lượng

Lúc 17 giờ, SJC niêm yết mua vào 35,95 triệu đồng/lượng, bán ra 36,07 triệu đồng/lượng. Hiện tại giá thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.246 USD/ounce, tương đương 31,9 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng giảm thì giá USD tại các ngân hàng thương mại được niêm yết không đổi so với hôm trước đó. Giao dịch mua vào, bán ra quanh ngưỡng 21.160 VND/USD và 21.240 VND/USD.

USD tự do dao động 21.200 VND (mua vào) và 21.220 VND (bán ra). Như vậy USD tự do trong ngày có lúc bán ra thấp hơn so với giá ngân hàng.

YT