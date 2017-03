Vàng SJC 'bốc hơi' nửa triệu đồng/lượng

Hiện giá vàng thế giới đang dao động quanh ngưỡng 1.272 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng, giá vàng thế giới đang ở mức 34,26 triệu đồng/lượng. Cùng chiều với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM cũng lao dốc không phanh. Tính đến 9 giờ 30 sáng nay, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 35,29-35,54 triệu đồng/lượng, giảm 580.000-600.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều qua. Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc PNJ, cho biết: "Đây là cơ hội để người dân có nhu cầu mua để tích trữ, để dành. Nhưng đối với những nhà đầu tư muốn "lướt sóng" kiếm lời thì nên bình tĩnh và chờ đợi". Cũng theo bà Cúc, mặc dù giá vàng trong nước lao dốc mạnh như vậy nhưng hiện nhu cầu mua bán của người dân vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu đột biến. Mặc dù giá vàng thế giới giảm mạnh, trong khi vàng nội có mức giảm chưa tương xứng. Do vậy, sáng nay vàng miếng SJC bán ra có giá cao hơn giá vàng thế giới quy đổi đến 1,2 triệu đồng/lượng. Theo nhận định của một số chuyên gia về vàng thì việc giá vàng giảm mạnh một phần còn do ý kiến của Jeff Lacker, một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed, cho rằng lãi suất đồng USD sẽ sớm được nâng lên. Trong khi đó, số liệu sản xuất công bố trong tuần cũng lạc quan, có thể đảm bảo cho một đợt tăng cao lãi suất. Điều này càng củng cố niềm tin vào giá trị của đồng USD.

THÙY LINH