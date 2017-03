Vàng SJC còn 38,8 triệu đồng một lượng

Sáng thứ sáu, Tập đoàn DOJI mở cửa ở mức bán ra 38,7 triệu đồng, nửa tiếng sau tăng lên 38,8 triệu đồng do thị trường quốc tế hồi phục nhẹ. So với cùng thời điểm hôm qua, giá hạ 800.000 đồng. Chiều thu mua còn 38,25 triệu đồng.



Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá cũng hạ gần một triệu đồng so với đóng cửa hôm qua, xuống 38,15 - 38,55 triệu đồng. Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý báo giá mua và bán ở 38,4 - 38,76 triệu đồng tính đến 9h30.









Theo Thanh Bình (VNE)



Với mức này, giá quay về ngang bằng với ngày 13/7/2011. Đó là thời điểm thị trường bắt đầu khởi động đà tăng mạnh nhất trong lịch sử, cộng thêm 11 triệu đồng lên 49 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.Sáng nay, vàng quốc tế sau khi rơi mạnh xuống đáy 3 năm ở 1.374 USD lúc đầu ngày, đến 10h phục hồi lên 1.289 USD. Hiện quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 32,7 triệu đồng.Giá giảm mạnh đầu ngày kéo một lượng khách đáng kể đến các cửa hàng để mua vàng. Tại Hà Nội, bất chấp cơn mưa to đầu giờ sáng, trên phố "vàng" Trần Nhân Tông bắt đầu có cảnh chờ đợi đến lượt mua. PNJ cho biết chỉ trong vòng 40 phút sau khi mở cửa (kể từ 9h), toàn hệ thống bán ra được 200 lượng cho khách, trong khi những phiên ảm đạm tuần trước cả ngày cũng chỉ giao dịch được mấy trăm lượng. Hầu như không có ai đi bán vàng sáng nay.Các doanh nghiệp đang chờ đợi phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 34 của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, sau 33 phiên đấu thầu thành công, Ngân hàng Nhà nước đã bán được 839.200 lượng (tương đương 32,2 tấn).