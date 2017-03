Vàng SJC cũng loạn giá

Chiều 22/11, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tạo sự chú ý lớn đến thị trường khi chốt phiên lao dốc mạnh, giảm tới gần 1 triệu đồng mỗi lượng so với mở cửa, trong bối cảnh giá vàng thế giới đang phục hồi. Diễn biến này đã co hẹp đáng kể khoảng cách giữa giá vàng SJC với thế giới cũng như các thương hiệu khác trong nước, từ trên một triệu đồng xuống còn vài trăm nghìn đồng mỗi lượng.



Thậm chí đến sáng nay, vàng SJC tại TP HCM rẻ hơn vàng miếng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu. Lúc 11h38, Bảo Tín Minh Châu báo giá bán vàng ở 45 triệu đồng, cao hơn 200.000 đồng so với SJC TP HCM.





Vàng loạn giá ngay trong chính thương hiệu SJC. Ảnh: Lệ Chi

Lý giải cho động thái "đại hạ giá" , ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cho biết, việc giảm giá này không có gì bất thường. "Giá vàng SJC cao hơn so với thế giới nên chúng tôi phải điều chỉnh giảm nhằm thu hẹp khoảng cách", ông nói.Ông Tường thừa nhận, trong buổi chiều hôm qua, giá SJC đã lội ngược dòng thế giới và giảm cả triệu đồng mỗi lượng khi chốt ngày. Tuy nhiên, ông cho rằng, việc giảm này không đột ngột mà có sự điều chỉnh giảm dần dần.Còn theo tiết lộ của tổng giám đốc một doanh nghiệp vàng lớn phía nam, giá vàng SJC giảm mạnh ngoài lý do thương hiệu này tự thấy giá đang ở mức cao nên phải điều chỉnh xuống, còn có sự can thiệp của nhà quản lý.Theo đó, bà cho biết, trong ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã "đánh tiếng" sẵn sàng cấp phép cho SJC được mua cân đối vàng tài khoản để đảm bảo nguồn cung đáp ứng cho nhu cầu trong nước. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu SJC phải nhanh chóng đưa giá vàng về sát với giá thế giới và ngang bằng với các thương hiệu khác nhằm tránh ảnh hưởng đến tỷ giá (nguy cơ gom tỷ giá để nhập vàng lậu) và không làm hoang mang tâm lý người dân.Thế nhưng, sau khi SJC tại TP HCM giảm mạnh và phần nào xoá đi sự loạn giá giữa các thương hiệu, giờ thị trường lại chứng kiến sự "loạn giá" ở thương hiệu SJC.Tính đến 11h13, trong khi giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TP HCM là 44,50 - 44,80 triệu đồng một lượng thì vàng SJC được các ngân hàng nằm trong nhóm bình ổn (G5+1) lại bán đắt hơn.Cụ thể như một chi nhánh của ngân hàng Techcombank tại quận 6, TP HCM, cùng thời điểm đã báo giá bán ra 45 triệu đồng. Còn tại chi nhánh Hà Nội, cũng là vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nhưng lại niêm yết giá bán 45,10 triệu đồng, cao hơn gần 300.000 đồng so với SJC tại Tổng công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở TP HCM.Lý giải cho sự chênh lệch này, đại diện SJC tại Hà Nội cho rằng, đó là do cung cầu chi phối.Chiều nay, sau khi xảy ra tình trạng người dân TP HCM trong buổi sáng đổ xô đến xếp hàng mua vàng thì SJC lại bắt đầu tăng giá lên.Lúc 15h45, SJC tại TP HCM công bố quanh 44,60-44,90 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, vàng giao ngay trên thế giới có giá 1.702 USD một ounce. Quy ra tiền Việt, tỷ giá 21.400 đồng, tương đương với khoảng 43,90 triệu đồng (nếu tính phí gia công, vận chuyển... là khoảng 44,10 triệu đồng). Như vậy, khoảng cách hiện được nới ra 500.000 - 800.000 đồng (mua vào - bán ra), trong khi buổi sáng là 400.000-700.000 đồng.