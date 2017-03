Vàng SJC đắt hơn thế giới 3,8 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI đưa giá bán vàng xuống 37,65 triệu đồng, hạ 400.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Chiều mua xuống 37,45 triệu đồng. Đây cũng là niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).



Còn tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý báo giá thấp hơn ở cả hai chiều, mua vào từ khách 37,44 triệu đồng và bán ra 37,62 triệu đồng.



Đà giảm đưa giá xuống đáy một tháng, nhưng vẫn không thấm vào đâu so với diễn biến trên thị trường quốc tế. Từ sáng qua đến nay, giá vàng thế giới hạ gần 40 USD một ounce, tương đương hơn một triệu đồng mỗi lượng. Sáng nay, mỗi lượng vàng thế giới có giá 33,83 triệu đồng nếu quy ra tiền Việt. Mức giá này thấp hơn 3,8 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC.



Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 58. Các đơn vị đấu thầu thành công đã mua với giá từ 37,94 đến 38 triệu đồng. Do đó, đại diện một doanh nghiệp sáng nay cho biết giá trong nước khó có thể giảm ngay theo diễn biến thế giới.



Khi giá vàng trong nước bắt đầu giảm dần từ chiều hôm qua, các doanh nghiệp cho biết lượng người đi mua và bán vàng đều tăng nhẹ. Trong đó khách đi mua vẫn cao hơn so với bán. Tại PNJ, tổng lượng giao dịch là 950 lượng, cao hơn so với con số hơn 800 lượng những ngày trước đó. Tuy nhiên, lượng giao dịch này vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm bình thường trước đây.





Theo Thanh Bình (VNE)