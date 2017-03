Vàng SJC, đôla cùng xuống giá

Mở cửa sáng nay, cả Tập đoàn DOJI và Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cùng báo giá mua và bán vàng ở 38,23 - 38,45 triệu đồng, giảm 70.000 đến 90.000 đồng so với cuối tuần trước.



Trong vòng 7 ngày qua, thị trường đã thiết lập vùng giá mới ở trên 38 triệu đồng, sau hơn ba tuần lễ chủ yếu ở 37,9 triệu đồng trở xuống. Chênh lệch giữa hai thị trường trong và ngoài nước duy trì ở mức 4,5 triệu đồng.



So với đầu tháng 7, mỗi lượng vàng SJC hiện phục hồi 1,1 triệu đồng. Còn tháng trước đó giá giảm tới 2,3 triệu đồng. Tính chung từ đầu năm, mỗi lượng vàng SJC "bốc hơi" 8,2 triệu đồng.



Trên thị trường ngoại tệ, giá mua USD tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm khá mạnh trong cuối tuần trước. Ví dụ tại Eximbank, mức mua vào USD từ 21.200 vào sáng thứ năm tuần trước, nay còn 21.170 đồng. ACB cũng hạ 20 đồng chiều mua vào, niêm yết ở 21.160 đồng.



Trên thị trường tự do, tỷ giá đôla Mỹ đã về gần ngang bằng với trước đợt sốt tăng hồi đầu tháng 7. Các điểm thu đổi đang bán USD ở 21.440 đồng, giảm 20 đồng so với cuối tuần trước. Chiều mua vào còn 21.410 đồng.





Theo Thanh Bình (VNE)