Vàng SJC dưới 38 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC lần lượt 37,82- 37,98 triệu đồng, giảm 60.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Đây cũng là niêm yết của Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý ở Hà Nội lúc 8h31.



Riêng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), chiều bán vàng vẫn trên 38 triệu, đạt 38,05 triệu đồng tính đến 8h40. Chiều thu mua cũng chỉ hạ 10.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, xuống 37,80 triệu đồng.



Giá vàng trong nước đi xuống nhẹ theo sau đà giảm của quốc tế sáng nay. Tính đến 8h48 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce còn 1.362,3 USD, giảm gần 3 USD so với mở cửa.



Hôm qua, giá trong nước chỉ tăng 600.000 đồng trong khi thị trường quốc tế nhảy vọt hơn 1,5 triệu đồng. Nhờ đó, chênh lệch giữa hai thị trường nhanh chóng co hẹp còn 3,2 triệu đồng một lượng, sau khi có lúc nhảy lên 4,1 triệu đồng trước đó một ngày.



Đại diện một doanh nghiệp lý giải trong phiên đấu thầu hôm qua, giá chào bán của Ngân hàng Nhà nước ở mức thấp đã khiến giá trong nước khó tăng cao. Hiện nay, vàng đấu thầu có vai trò quyết định đối với giá cả thị trường, hơn là thị trường thế giới.



Khi thị trường biến động mạnh, lực mua lập tức tăng áp đảo so với bán. PNJ thống kê cứ 10 người đến giao dịch thì có 7 khách mua, thay vì tỷ lệ 50:50 như trước. So với đầu tuần, lượng giao dịch tăng khoảng 25%.



Giá USD tại một số ngân hàng giảm khá mạnh sáng nay. Tại Vietcombank, chiều bán từ 21.155 đồng hôm qua, sáng nay còn 21.140 đồng. Chiều thu mua cũng giảm 15 đồng xuống 21.080 đồng. Còn tại Eximbank, sau khi giảm 15 đồng ở chiều bán xuống 21.170 đồng hôm qua, đến sáng nay, chiều mua đôla Mỹ tiếp tục hạ 10 đồng.



Còn trên thị trường tự do, giá bán USD tiếp tục duy trì quanh 21.190 đồng suốt nhiều tuần qua. Chiều mua từ khách ở 21.160 đồng.





Theo Thanh Bình (VNE)