Vàng SJC ế ẩm, nữ trang 'lên ngôi'

Tập đoàn DOJI mở cửa sáng nay ở mức giá 37,42 - 37,54 triệu đồng một lượng. Đây cũng là niêm yết của Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý ở Hà Nội lúc 8h50. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), chiều bán ra đang ở 37,55 triệu đồng, mua vào 37,40 triệu đồng. So với cuối tuần, giá vàng trong nước tăng nhẹ 50.000 đến 55.000 đồng mỗi lượng.



Trong gần một tháng qua, ngoại trừ một ngày giá lên 38 triệu đồng, còn lại thị trường trong nước chủ yếu dao động quanh mốc 37,5 triệu đồng. Thị trường thiếu sóng, ít cơ hội kiếm lời khiến các nhà đầu tư xa rời thị trường. Còn khách mua để tích trữ cũng kém mặn mà vì họ chờ đợi giá giảm sâu thêm.







Vàng miếng ế ẩm trong thời gian gần đây vì giá ít biến động. Ảnh: minh họa



Theo Thanh Bình (VNE)



Doanh nghiệp PNJ cho biết hai ngày cuối tuần vừa rồi lượng giao dịch rất chậm, cả thứ bảy và Chủ nhật chỉ mua - bán được 500 lượng, so với con số 800 đến 900 những ngày cuối tuần trước đây.Trong khi đó, thị trường vàng nữ trang lại bắt đầu sôi động khi mùa cưới đang bắt đầu. Thông thường, quý IV là thời điểm cưới hỏi sôi động nhất, nên lực mua vàng nữ trang từ tháng 10 đã tăng lên. PNJ dự tính lượng bán vàng nữ trang tháng này có thể tăng 20 đến 30% so với tháng trước.Về phía khách hàng, thời điểm này khá thuận lợi để mua vàng nữ trang vì giá đã giảm nhiều. Tại Hà Nội, cô Mừng, nhà ở Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ năm nay gia đình cô cưới vợ cho cậu út, tiền nữ trang đỡ áp lực so với cưới cậu cả năm ngoái vì sau một năm, vàng giảm 10 triệu đồng một lượng.