Vàng SJC lại tăng giá, cao hơn thế giới gần 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC lại cao hơn thế giới gần 7 triệu đồng/lượng (ảnh minh họa).



Theo An Hạ (DT)



Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 6/7, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn Doji niêm yết giao dịch ở mức 37,83 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,33 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,84 triệu đồng/lượng - 38,32 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.So với chốt phiên chiều qua, giá vàng được tập đoàn này điều chỉnh tăng mỗi chiều 30.000 đồng/lượng và 230.000 đồng/lượng.Theo niêm yết của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý, giá vàng tại Hà Nội được công ty này điều chỉnh tăng mỗi chiều 50.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng, lên mức 37,7 triệu đồng/lượng - 38,3 triệu đồng/lượng.Còn theo Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC tại TPHCM được niêm yết giao dịch ở mức 37,75 triệu đồng/lượng - 38,35 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 250.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.Theo quy định, các ngân hàng thương mại đã tất toán xong trạng thái dư nợ huy động vàng được gần 1 tuần, nhưng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức “khủng”. Đặc biệt, do điều chỉnh tăng ngược chiều với thế giới nên giá vàng trong nước cao hơn tới 6,9 triệu đồng/lượng.Tuần này, Ngân hàng Nhà nước tổ chức 3 phiên đấu thầu vàng với tổng khối lượng vàng chào bán là 120.000 lượng. Kết thúc 3 phiên, các ngân hàng và doanh nghiệp đã đặt mua tới 119.900 lượng vàng.Với 40.000 lượng vàng đấu thầu thành công trong phiên thứ 40, tính từ phiên đấu thầu thứ nhất đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra thị trường 1.076.900 lượng (tương đương 41,4 tấn vàng quy chuẩn).Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco giảm 28,7 USD so với giá chốt phiên trước, xuống mức 1.223,8 USD/ounce.Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên cuối tuần giảm 3,1%, xuống còn 1.212,7 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có lúc giảm chỉ còn 1.206,9 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 28/6.Tính chung tuần này, giá vàng giảm khoảng 1%, là tuần giảm thứ 3 liên tiếp.Hôm qua, báo cáo việc làm của Mỹ được công bố cho thấy, nền kinh tế Mỹ tạo ra 190.000 việc làm trong tháng 6, cao hơn dự báo tăng 165.000 việc làm được dự báo trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 duy trì sát mức 7,6%, thấp nhất 4 năm qua.Sau khi những số liệu này được công bố, giá vàng đã lao dốc và mất hơn 3% trong phiên giao dịch hôm qua. Theo đánh giá của giới chuyên gia, số liệu việc làm tích cực nêu trên củng cố khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ ngừng gói kích thích tiền tệ.Ngoài ra, một nhân tố tác động tới sự đi xuống của giá vàng là USD. Giá đồng bạc xanh đã tăng 1,6%, lên cao nhất 3 năm so với các tiền tệ chủ chốt.Giá vàng lao dốc khiến quỹ tín thác vàng SPDR Gold Trust tiếp tục bán ra 2,7 tấn vàng hôm qua 5/7, sau khi ngừng bán ra trong 2 phiên trước đó.Kể từ đầu năm nay, quỹ này bán ra tổng cộng gần 389 tấn vàng do giá vàng lao dốc, tương đương xóa đi 34,75 tỷ USD giá trị quỹ. Lượng nắm giữ của SPDR Gold Trust hiện giảm còn gần 962 tấn, trị giá 37,5 tỷ USD, thấp nhất kể từ tháng 2/2009.