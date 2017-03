Vàng SJC lên trên 38,1 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI đưa giá mua và bán vàng miếng lên 37,78 - 38,18 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán hạ nhẹ 20.000 đồng sau đó ít phút còn chiều mua tăng với mức tương tự. So với cuối ngày hôm qua, giá bán cao hơn 240.000 đồng.



Còn Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nâng giá bán từ 37,76 chiều qua lên 38,15 triệu đồng vào đầu ngày thứ sáu. Chiều thu mua có thêm 160.000 đồng lên 37,80 triệu đồng.



So với 2 doanh nghiệp trên, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý tại Hà Nội đang có giá mua vào từ khách cao hơn, hiện ở 37,8 triệu đồng. Giá bán ra ở 37,16 triệu đồng một lượng.



Với mức giá này, thị trường trong nước về ngang bằng với cuối tháng 7. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, giá quốc tế ở quanh 1.321 USD. Còn sáng nay, mỗi ounce vàng thế giới đứng ở 1.367 USD một ounce.



Chênh lệch giữa hai thị trường trong và ngoài nước co hẹp đáng kể, nhờ việc giới doanh nghiệp tăng giá dè dặt. Trong khi giá SJC tăng trên dưới 200.000 đồng, giá quốc tế vừa có một ngày tăng 680.000 đồng mỗi lượng.



Sáng nay, vàng trong và ngoài nước duy trì khoảng cách 3,35 triệu đồng, so với con số 4 triệu đồng hôm đầu tuần và 4,5 triệu đồng hôm 31/7. Hiện thị trường chờ đợi phiên đấu thầu sáng nay của Ngân hàng Nhà nước. Thông thường, vào cuối phiên, giá thu mua sẽ tăng cao và co hẹp khoảng cách so với bán.



Không khí giao dịch vàng miếng trên thị trường vẫn hết sức ảm đạm những ngày gần đây. Các doanh nghiệp cho biết lượng người mua lẫn bán đều giảm sút. Tuy nhiên, ngược lại, doanh số bán vàng trang sức lại tăng.



"Mọi năm, đây là tháng thấp điểm của vàng trang sức, tuy nhiên năm nay lượng người mua lại cao hơn bình thường, một phần nhờ vào giá đã giảm nhiều", ông Nguyễn Ngọc Trọng, trưởng phỏng kinh doanh của PNJ cho biết.





Theo Thanh Bình (VNE)