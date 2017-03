Vàng SJC tăng trở lại

Sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá bán lẻ vàng miếng SJC tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc ở 44,65 - 44,95 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, chiều bán tăng 200.000 đồng trong khi thu mua không thay đổi. Tuy nhiên nếu so với buổi sáng qua, giá bán hiện thấp hơn 430.000 đồng.







Vàng miếng tăng giá trở lại sau phiên giảm mạnh chiều qua. Ảnh: sntonline.com Vàng miếng tăng giá trở lại sau phiên giảm mạnh chiều qua. Ảnh: sntonline.com



Theo Thanh Bình (VNE)



Tại TP HCM, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng phục hồi trở lại 44,95 triệu đồng ở chiều bán ra sau phiên giảm mạnh tới một triệu đồng xuống 44,55 triệu đồng chiều qua. Trước đó, vàng miếng thương hiệu này niêm yết cao hơn thế giới từ 1,7 đến 1,9 triệu đồng mỗi lượng, trong khi các thương hiệu như AAA, Vàng Rồng Thăng Long cao hơn thế giới từ 700.000 đến 1,1 triệu đồng. Thị trường loạn giá vì mỗi thương hiệu có một mức niêm yết khác nhau.Còn doanh nghiệp Sacombank-SBJ báo giá vàng miếng SBJ ở 44,50 - 44,90 triệu đồng lúc 9h sáng nay. So với sáng qua, hai chiều mua và bán mất lần lượt 700.000 - 450.000 đồng.Trên thị trường quốc tế, giá vàng có phiên tăng nhẹ 1% vào hôm qua, phục hồi phần nào sau phiên giảm mạnh trước đó. Lực mua vào đã đẩy giá vàng lên trên vùng 1.700 USD. Trước đó, 5 phiên giảm liên tiếp đã kéo giá vàng giảm 5% do lo ngại cuộc khủng hoảng châu Âu.Đến sáng nay, mỗi ounce vàng tương đương 1.705,80 USD, tăng 6,40 USD so với mở cửa. Tuy giá đã tăng nhẹ trở lại nhưng về mặt kỹ thuật, triển vọng tăng của thị trường vẫn rất mong manh do biểu đồ giá hiện nắm dưới đường trung bình 100 ngày.