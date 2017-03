Vàng SJC xuống đáy hai năm

Mở cửa, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 39,13 - 39,53 triệu đồng. So với cùng thời điểm này hôm qua, giá bán hạ 350.000 đồng. Chiều mua còn điều chỉnh mạnh hơn, 610.000 đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán sáng nay được DOJI "thổi" lên 400.000 đồng, cao hiếm có kể từ đầu năm đến nay.



Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có chênh lệch mua bán hẹp hơn. Trong khi DOJI mua vàng ở 39,13, PNJ niêm yết giá mua cho khách 39,3 triệu đồng. Chiều bán 39,6 triệu đồng, hạ 330.000 đồng so với cuối ngày thứ tư. Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá ở 39,16 - 39,53 triệu đồng.



Với mức này, giá vàng đã phá đáy cũ 39,6 triệu đồng lập hồi giữa tháng tư. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 23/7/2011, thị trường chứng kiến giá bán ra ở mức 39,5 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm 23/7/2011, chênh lệch mua - bán chỉ ở mức 50.000 đồng, chứ không phải hàng trăm nghìn đồng như hiện nay.



Vàng trong nước rơi mạnh do ảnh hưởng từ diễn biến quốc tế, mất 40 USD trong hai ngày vừa rồi. Nếu quy ra tiền Việt, hiện mỗi lượng vàng thế giới chỉ tương đương 34 triệu đồng, thấp hơn giá SJC 5,5 triệu đồng.



Sáng nay, thị trường chờ đợi kết quả phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 33. Dự kiến sau khi kết thúc phiên đấu thầu vào buổi trưa, các doanh nghiệp sẽ thổi giá chiều mua vào lên hàng trăm nghìn đồng.





Theo Thanh Bình (VNE)