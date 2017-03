Vàng sôi động ngày thần tài

Hôm qua, các tiệm vàng đã làm việc hết công suất, đáp ứng nhu cầu mua vàng rất lớn của người dân.

Tại TP.HCM, hầu hết các tiệm vàng mở cửa từ 8 giờ sáng và rất nhiều người đã chờ mua. Ở chợ Thiếc (quận 11), khu vực tập trung nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống, ngày thần tài năm nào cũng tấp nập nhất. Chủ cửa hàng vàng bạc Trung Tín ở chợ Thiếc cho biết: “Từ sáng sớm đã có hàng trăm khách xếp hàng mua nhẫn trơn. Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, hơn 100 nhẫn trơn loại nửa chỉ của tiệm đã được mua hết, đặc biệt loại nhẫn một chỉ bán được 200 chiếc. Loại nhẫn ba chỉ trở lên tiêu thụ có phần chậm hơn nhưng vẫn bán chạy hơn ngày thường với khoảng 50 chiếc”. Dạo quanh các tiệm vàng trong chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Bến Thành (quận 1)..., không khí mua bán vàng khá sôi động.

Nếu như mọi năm vàng miếng được ưa chuộng vì thanh toán linh hoạt thì năm nay, do hạn chế điểm bán nên nhiều người chuyển sang mua vàng nhẫn. Lý do chủ yếu theo họ là mua lấy may nên tìm đến cửa hàng quen, kể cả khi ở đó không kinh doanh vàng miếng.

Không chỉ cửa hàng nhỏ lẻ, những điểm kinh doanh vàng của các công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)… cũng tấp nập người nhưng chủ yếu mua số lượng ít để cầu may chứ không phải đầu tư. Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh SJC, ngay từ sáng sớm nhiều khách hàng đã đổ xô đến mua vàng loại năm chỉ, một chỉ… Số lượng bán ra khoảng 1.300 lượng, tương đương một nửa so với ngày này năm ngoái.

Cũng trong hôm qua, giá vàng miếng trong nước theo đà giá vàng thế giới tăng thêm gần 200.000 đồng/lượng, lên 45,4 triệu đồng/lượng.

