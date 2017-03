Vàng tái lập mốc 27 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC giao dịch sáng qua mua vào là 26,8 triệu đồng/lượng và bán ra 26,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, Sacombank duy trì mức giá vàng miếng SBJ mua vào là 26,83 triệu đồng/lượng và bán ra 26,97 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vẫn đang duy trì một khoảng cách đáng kể so với giá vàng thế giới. Lúc 11 giờ trưa qua, giá vàng tại thị trường châu Á gần 1.114 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên liền trước tại thị trường New York. Quy đổi mức giá tương ứng là 26,50 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra trong nước khoảng 500.000 đồng/lượng.

Giới chuyên môn cho rằng giá vàng trong nước sẽ chốt lại năm 2009 này ở mức quanh 27 triệu đồng/lượng.

T.HẢI