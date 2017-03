Vàng tái lập mốc 36 triệu đồng/lượng

Suốt hơn 1 tuần qua, với hướng đi chưa xác định rõ xu hướng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước nhìn chung ít biến động, không gây ra những đợt sốt giá. Tuy nhiên, tới buổi sáng ngày hôm qua (30/11), giá vàng tại thị trường Việt Nam bắt đầu tăng nhẹ, tái lập mốc 36 triệu đồng/lượng.



Đầu giờ sáng nay 1/12, giá vàng SJC được Công ty CP SJC chi nhánh Hà Nội niêm yết ở mức 36,20 triệu đồng/lượng (mua vào) – 36,32 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng trên thị trường tự do trong nước phổ biến tương ứng là 36,20 – 36,35 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng trong nước đã bứt phá, tăng thêm 320.000 đồng so với cuối ngày 30/11 và đắt hơn tới 500.000 đồng/lượng nếu so với thời điểm đầu ngày hôm qua.



Từ thời điểm 9h09, giá mua vàng SJC được SJC niêm yết tại thị trường Tp.HCM ở mức 36,32 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra cao hơn 80.000 đồng. Công ty Sacombank-SBJ ở lần báo giá lúc 8h00 thông báo giá vàng SBJ ở mức 36,19 – 36,29 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tuy nhiên tới hơn 9h, mức giá này được nâng lên thêm 100.000 đồng/lượng tương ứng thành 36,29 – 36,39 triệu đồng/lượng.



Tại Hà Nội, lúc 9h17, Phú Quý niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 36,37 triệu đồng/lượng, tăng thêm gần 600.000 đồng so với sáng qua. Tại Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm công bố giá vàng Rồng Thăng Long ở mức 36,30 triệu đồng/lượng và 36,45 triệu đồng/lượng, trong khi, mức giá này chỉ dừng lại ở 35,78 – 35,88 vào 9h20 sáng ngày hôm trước (30/11).



Có thể thấy, các doanh nghiệp kim hoàn lại giãn thêm khoảng cách giữa giá mua và bán vàng, mức chênh phổ biến là 100 – 150.000 đồng/lượng, Sacombank-SBJ thậm chí còn giãn tới mức về 200.000 đồng/lượng.



Trên thế giới, giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ ba khi các nhà đầu tư tiếp tục tăng mua vàng nhằm bảo vệ tài sản trước khủng hoảng tài chính từ châu Âu. Giá vàng giao kỳ hạn vọt lên mức cao nhất trong 2 tuần. Vàng giao tháng 2 tăng 18.60 USD/ounce, tương đương 1.4% giao dịch ở mức 1,386.10 USD/ounce vào lúc 13:33 trên sàn Comex, New York.



Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức 1,391.10 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 12/11.



So với mức tăng đêm qua của giá vàng thế giới (tăng hơn 20 USD/ounce so với giá chốt phiên ngày 29/11), giá vàng trong nước sáng nay được coi là tăng chậm, mức tăng thấp hơn so với giá vàng thế giới.



Ông Trần Nhật Nam (Trưởng phụ trách bán hàng - Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín dự đoán: “Chuỗi tăng này sẽ kéo dài khoảng 3 – 4 ngày, từ nay tới cuối tuần sẽ tiếp tục đà tăng cao, giá vàng trong thời điểm hiện tại chưa thể “hạ nhiệt” như mong muốn. Nếu có giảm thì phải sang tuần sau”.



Nhận định về mức tăng của giá vàng ngày 1/12, ông Nam cho rằng: “Giá vàng trong nước sáng nay không tăng quá nhanh. Dự đoán sẽ tăng ở mức trung bình, chứ không có đột biến”.



Theo khảo sát của VTC News, tại các tiệm kim hoàn lớn ở Hà Nội, không khí giao dịch từ sáng qua cho tới hôm nay vẫn khá trầm lắng. Giá vàng tăng, tái thiết lập mốc trên 36 triệu đồng/lượng, có lúc vọt tăng 36,39 triệu đồng/lượng, tuy nhiên, lượng người bán vẫn ít hơn so với lượng người mua. Các chủ doanh nghiệm kinh doanh vàng tại Tp. HCM cũng đều ghi nhận: “Khi giá vàng tăng nhẹ, giao dịch mua – bán vẫn diễn ra hết sức bình thường giống như 1 tuần trước đó”.



Trong tương lai gần, với việc lo ngại của nhà đầu tư chuyển sang vấn đề nợ mới tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sau khi EU giải cứu Ireland và Hy Lạp, giới đầu tư vàng thế giới sẽ tiếp tục trữ vàng như một công cụ đối xung tiền tệ và chống lạm phát trong dài hạn. Bên cạnh đó, đồng đôla cũng tăng giá khá mạnh so với euro bất chấp sự đi lên của vàng. Giá vàng trong nước tăng một phần cũng do được nâng đỡ tích cực bởi giá USD tự do liên tục leo thang.





Theo VTC News