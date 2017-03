Vàng tăng do đầu cơ đánh cược USD sẽ giảm?

Đồng USD vào đầu phiên giao dịch đêm qua đã tăng 0,8% so với rổ sáu đồng tiền chủ yếu trên thế giới. Tuy nhiên, đây chỉ là những khoảng thời gian tăng giá hiếm hoi của đồng tiền này trong hơn một năm qua.



Việc Fed báo hiệu có thể áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng với một khoản tiền khá lớn bơm vào để kích thích nền kinh tế đã khiến đồng USD chưa thể thoát khỏi xu hướng giảm giá dài hạn.



“Các tay buôn kim loại tin rằng đồng USD tiếp tục xu hướng đi xuống và họ đang nắm giữ các mặt hàng kim loại này để chờ kết quả của cuộc họp Fed. Đồng USD vốn đã rất yếu, và cho tới nay cũng có rất ít các cú điều chỉnh tăng. Xu hướng giảm là chưa thể thay đổi”, Frank Lesh, một chuyên viên kinh doanh của Công ty FuturePath Trading tại Chicago cho biết.



Giá vàng giao tháng 12 tính tới đầu khoảng 8h sáng 27/10 (giờ Việt Nam) trên thị trường châu Á tiếp tục tăng thêm 4,7 USD (+0,35%) lên 1.343 USD/ounce. Trước đó, vào đầu phiên giao dịch 26/10 trên sàn New York, vàng giảm tới 0,8% do USD bật lên tạm thời.



Vàng đạt kỷ lục cao mọi thời đại là 1.388 USD/ounce, ghi nhận vào ngày 14/10.





Theo Hà Linh (VNN/ Kitco, BLB)