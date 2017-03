Vàng tăng giá, chênh lệch tiếp tục thu hẹp

Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 8/10, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,45 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,55 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,46 triệu đồng/lượng - 37,54 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.



So với chốt phiên hôm qua, giá vàng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn DOJI điều chỉnh tăng mỗi chiều 50.000 đồng/lượng và 70.000 đồng/lượng.



Theo báo giá của Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC tại TPHCM niêm yết giao dịch ở mức 37,45 triệu đồng/lượng - 37,58 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 50.000 đồng/lượng và 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.



Cùng xu hướng tăng giá, Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37,45 triệu đồng/lượng - 37,59 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 50.000 đồng/lượng và 110.000 đồng/lượng.



Dù điều chỉnh tăng nhưng giá vàng trong nước lại được các doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với giá thế giới, về mức 3,7 triệu đồng/lượng. Phiên hôm qua, khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, lúc 8h20 sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng 2 USD, lên mức 1.324,4 USD/ounce. Còn chốt phiên hôm qua, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex tăng 1,2%, lên mức 1.325,1 USD/ounce.



Dù tăng nhưng khối lượng giao dịch vàng giao dịch tại sàn Comex phiên hôm qua thấp hơn 43% so với trung bình 100 ngày qua.



Giá vàng tăng phiên đầu tiên trong 3 phiên qua, do các nhà làm luật Mỹ vẫn chưa đi đến thỏa thuận nâng trần nợ trong khi chính phủ tiếp tục đóng cửa. Theo ông John Boehner, đại diện Hạ viện cho biết, họ sẽ không chấp nhận nâng trần nợ nếu không đi kèm các điều kiện khác. Tổng thống Mỹ Barack Obama thì nói răng sẽ không đàm phán với Đảng Cộng hòa về việc tài trợ cho hoạt động của chính phủ và nâng trần nợ.



Theo đánh giá của các chuyên gia, việc chính phủ Mỹ đóng cửa càng lâu thì vấn đề khủng hoảng nợ càng kéo dài; vì thế, vàng sẽ được hỗ trợ đáng kể.



Mỹ đã từng đối mặt với bế tắc nâng trần nợ vào năm 2011 trước khi Quốc hội thông qua kế hoạch tránh vỡ nợ. Lần nâng nợ khi đó đã đẩy giá vàng lên cao kỷ lục 1.923,7 USD/ounce vào ngày 6/9/2011.





Theo An Hạ (DT)