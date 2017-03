Vàng tăng giá sau tin từ Hy Lạp

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua và bán vàng SJC ở 44,74 - 44,84 triệu đồng một lượng. So với cuối tuần, chiều bán tăng 10.000 đồng và giá mua tăng 90.000 đồng mỗi lượng.



Tương tự, Sacombank-SBJ cũng tăng mạnh hơn ở chiều mua vào, từ 44,35 lên 44,50 triệu đồng một lượng vàng SBJ. Giá bán tăng 50.000 đồng lên 44,80 triệu đồng tính đến 9h sáng nay.



Cuối tuần trước, các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh giá mua vàng, cách biệt 300.000 đến 400.000 đồng so với bán. Có lúc niêm yết thu mua xuống 44,4 triệu đồng, thấp nhất kể từ ngày 21/1, vào thời điểm trước Tết Âm lịch. Sang sáng nay, khoảng cách trên co hẹp còn 100.000 đến 300.000 đồng.



Giá vàng đầu tuần đi lên nhờ vàng thế giới nhích nhẹ trong sáng thứ hai khi Quốc hội Hy Lạp cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận để nhận gói cứu trợ thứ hai từ EU và IMF. Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất thời điểm hiện nay, nhằm ngăn chặn một cuộc phá sản trên phạm vi toàn quốc đối với nước này.



Tính đến 9h23 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng tăng 3,60 USD, lên 1.725,70 USD. Trước đó, thứ sáu tuần trước có lúc giá rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng một ở 1.703,69 USD do các cuộc thương thảo ở Hy Lạp chưa tìm ra lối thoát.



Quyết định trên mang tính tính cực với thị trường tài chính, nhưng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa bất bình của người dân. Sau khi Quốc hội hạ quyết định cuối cùng, thủ đô Athens của nước này chìm trong biển lửa do người biểu tình tiếp tục phản đối các chính sách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên, đây là cái giá mà Hy Lạp phải chấp nhận để đổi lấy 130 tỷ euro để cứu lấy nền tài chính.





Theo Thanh Bình (VNE)