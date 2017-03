Vàng tăng giá vượt 1.600 USD

Theo Thanh Bình (VNE)



Từ dưới 1.598 USD, giá vàng đi lên dần trong ngày hôm qua và vượt 1.600 USD lúc cuối ngày. Đến sáng nay giá vẫn tiếp tục đi lên. Tính đến 8h10 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.603,1 USD, có thêm 3,7 USD so với mở cửa.Giá vàng đi lên nhờ báo cáo cho thấy ngành sản xuất Mỹ vừa trải qua một tháng khó khăn. Hiện nhà đầu tư chờ đợi thông tin quan trọng sẽ công bố vào thứ sáu, là bảng lương phi nông nghiệp tháng của Mỹ.Theo dự báo của giới phân tích, thông tin bảng lương này sẽ không tốt như kỳ vọng, do đó sẽ là cú hích cho thị trường kim loại quý. Ngoài ra, thông tin công bố hôm qua cho thấy trong tháng ba, Thổ Nhĩ Kỳ nhập thêm 18,26 tấn vàng, sau khi đã mua 17,34 tấn vàng tháng trước đó. Thị trường vừa trải qua quý giảm 4,5%, chủ yếu do những thông tin kinh tế tích cực từ khắp nơi trên thế giới."Chúng tôi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong khoảng hẹp, trong khi tìm kiếm lực đẩy từ thị trường vật chất, hoặc tìm kiếm thông tin các ngân hàng trung ương mua vàng. Tuy nhiên, về dài hạn thị trường vẫn đang thiếu chất xúc tác để thúc đẩy đà tăng", chuyên gia từ Barclays Capital nhận định.