Vàng tăng hơn 100.000 đồng, USD tự do hạ nhiệt

Giá vàng SJC Hà Nội lúc 11 giờ mua vào là 35,80 triệu đồng và bán ra là 35,88 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với sáng qua.



Nhiều thương hiệu vàng miếng khác cũng đồng loạt nâng mức giá lên sát 35,90 triệu đồng.



Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào là 35,78 triệu đồng và bán ra là 35,89 triệu đồng. Còn vàng SBJ của Sacombank cũng dao động trong khoảng 35,81-35,88 triệu đồng (mua vào/bán ra).



Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng có phiên tăng điểm khá mạnh, mở cửa sáng nay giá vàng giao ngay tăng 8,3 USD/ounce lên mức 1.384,3 USD/ounce.



Các chuyên gia cho rằng giá vàng hồi phục là do lo ngại về nợ công của châu Âu và lạm phát tăng cao tại Trung Quốc trong tháng cuối năm ngoái trong khi chưa rõ những biện pháp để kiểm soát tình trạng này.



Hơn nữa, những dấu hiệu không khả quan từ tình hình tài chính của Bồ Đào Nha cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại và quay lại mua vàng nhiều hơn, khiến đồng kim loại quí này bị đẩy lên cao.



Còn trên thị trường ngoại tệ trong nước, giá USD tự do sau phiên giảm điểm vào sáng qua đã tiếp tục giảm thêm 20 đồng vào sáng nay và dao động quanh mức 21.050-21.100 đồng (mua vào/bán ra).



Tại các ngân hàng thương mại, đồng USD vẫn giao dịch ổn định là 19.470- 19.500 VND/USD.





Theo Đức Duy (Vietnam+)