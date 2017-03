Vàng tăng kinh hoàng, thị trường điên đảo

Theo Việt Hà (VNN/ Bloomberg)

Giá vàng giao ngay đã phi mã lên 1.177,40 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử. Vào lúc 10h48 trưa nay, giá vàng đứng ở mức 1.176,70 USD/ounce, tăng 0,6% so với phiên hôm trước.Vàng kỳ hạn giao tháng 2 trên sàn giao dịch kim loại New York đã vọt lên 1.179 USD/ounce và lần giao dịch gần nhất ở mức 1.178,40 USD/ounce.Tại thị trường Việt Nam, tính tới 10h30 phút sáng nay, vàng tăng đột biến thêm 350.000 đồng/lượng. Mức giá mua vào và bán ra thu hẹp, dao động quanh mốc 28.91-28.95 triệu đồng/lượng.Giao dịch vàng luôn đảo ngược với chiều lên xuống của đôla Mỹ. Đôla Mỹ sáng nay đã sụt mạnh sau một báo cáo cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản hồi phục.Bộ Tài chính Nhật công bố, xuất khẩu tháng 10 giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng so với tháng 9/2009 xuất khẩu tăng 2,5%.Nhập khẩu của Nhật tháng 10 giảm 35,6%. Như vậy, thặng dư thương mại trong tháng báo cáo của nước này đạt đạt 9,1 tỷ USD.Đồng Yen giao dịch ở 88,59 Yen/USD, so với tỷ giá 88,61 Yen/USD trước khi báo cáo về xuất khẩu được công bố.Như vậy, giá vàng đã tăng tới 34% trong năm nay và hướng đến năm tăng giá thứ 9 liên tiếp. Việc các ngân hàng trung ương, quỹ trợ cấp và nhà đầu tư tư nhân mua vàng tích trữ nhằm đối phó với sự mất giá của đồng bạc xanh và nguy cơ lạm phát tăng cao, là nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng vọt.Chỉ số USD đã giảm 7,8% sau khi các ngành hoạch định chính sách tiếp tục duy trì mức lãi suất cơ bản thấp và bơm 2.000 tỷ USD để kéo nền kinh tế toàn cầu ra khỏi tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ thế chiến 2.“Rõ ràng là tâm lý mua vàng đang áp đảo”, Toby Hassall, một nhà phân tích thuộc hãng CWA Global Markets Pty Ltd. ở Sydney, nhận xét.Trong số các kim loại quý hiếm khác sáng nay, giá bạc tăng 1,1% lên 18,7175 USD/ounce, bạch kim đứng ở 1.449,50 USD/ounce và palađi tăng 0,9% lên 372,50 USD/ounce.