Vàng tăng mạnh nhất trong 3 thập niên

Vàng giao ngay đóng cửa ở 1.096,20 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức chốt 1.092,10 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm 30/12. Tính chung cả năm 2009, giá vàng đã tăng 218USD, tương đương tăng 24,8%.





Vàng tăng nhẹ phiên cuối năm. (Ảnh: Zastavki)



Theo Việt Hà (VNN/ Reuters, BLB)

Năm 2009, vàng đã tăng mạnh, với biên độ lớn và khá ổn định, do các ngân hàng trung ương, quỹ trợ cấp và các nhà đầu tư cá thể đổ xô vào thị trường này, coi vàng như một tài sản tích trữ an toàn trước những bất ổn về kinh tế sau cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ thời Đại suy thoái.Hôm 3/12, vàng đã leo lên mức kỷ lục mọi thời đại, trên 1.220 USD/ounce, do hàng loạt thông tin bất lợi như ngân hàng trung ương các nước giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp, lo lắng trước việc đồng bạc xanh rớt giá và lạm phát kéo dài từ những chương trình kích thích kinh tế khổng lồ.Trong số những nhân tố khiến giá vàng tăng mạnh năm 2009, động thái của ngân hàng trung ương các nước đã đóng một vai trò quan trọng. Những năm gần đây, Trung Quốc đã âm thầm tăng lượng dự trữ vàng. Năm 1981, Trung Quốc có 395 tấn vàng dự trữ, đến năm 2001 tăng 500,8 tấn và 600 tấn vào năm 2002.Đến tháng 4/2009, Trung Quốc chính thức thông báo lượng dự trữ đã tăng lên 1.054 tấn. Với con số này, Trung Quốc đã vượt qua Thụy Sĩ, nước dự trữ 1.040 tấn, trở thành quốc gia có kho vàng lớn thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Đức, Pháp và Italy.Tháng 11/2008, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, nước này dự định nâng lượng vàng dự trữ từ 600 tấn lên 4.000 tấn. Trong khi, lượng vàng tiêu thụ hàng năm của toàn thế giới cũng chỉ đạt 4.000 tấn, sản lượng khai thác mỗi năm là 2.500 tấn.Không chỉ có Trung Quốc, một loạt quốc gia như Ấn Độ, Sri Lanka, Mauritius cũng tăng lượng vàng nắm giữ bằng việc mua một cơ số lớn vàng từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Những động thái này đã tác động mạnh tới xu hướng thị trường vàng, đặc biệt là vào những tháng cuối năm.Tín hiệu của thị trường các kim loại quý đầu năm 2010 sẽ xoay quanh việc liệu đôla Mỹ có tiếp tục suy yếu hay không và việc các ngân hàng trung ương có giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hay không.Không chỉ có vàng, các kim loại quý khác cũng đều có mức tăng khá mạnh trong năm 2009. Bạch kim đã tăng 58,7%, palađi tăng 220% do kinh tế đang hồi phục, cũng như kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng mạnh. Bạc cũng tăng kỷ lục với 49,1%.