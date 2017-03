Vàng tăng thêm 400.000 đồng/lượng

Đầu giờ sáng, vàng miếng SJC trên thị trường được giao dịch phổ biến ở mức 35,13 triệu đồng/lượng, bán ra 35,23 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sáng 6-11, giá đã được điều chỉnh tăng lên và trong buổi sáng đã có lúc vàng tăng lên đến mức 35,35 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều 5-11. Chiều 6-11, giá vàng có giảm nhẹ, xuống mức 35,25 triệu đồng/lượng.

Biến động mạnh của giá vàng trong ba ngày qua khiến giới đầu tư và các DN kim hoàn rất thận trọng.

Các DN đều giãn khoảng cách mua bán từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượng.

Đồng USD tiếp tục suy yếu trên thị trường thế giới khiến giá vàng giao tại New York lên trên 1.399,4 USD/oz. Tuần này, giá vàng trong nước tăng 1,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng 2,5%.

 Giá USD thị trường tự do sáng 6-11 đã tăng trở lại. Đầu giờ sáng, giá USD mua vào là 20.550 VND/USD, bán ra là 20.750 đồng. So với cuối giờ chiều 5-11 đã tăng thêm 100 VND/USD. Mức này cao hơn 100 VND/USD so với cuối tuần trước.

T.HẢI