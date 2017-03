Vàng tăng trên 200.000 đồng/lượng, USD tăng 20.340 đồng

Vàng miếng SJC mở cửa ngày giao dịch ở mức mua vào là 32,95 triệu đồng/lượng, bán ra là 33 triệu đồng/lượng. Giá đóng cửa cuối giờ chiều qua là 32,98 triệu đồng/lượng mua vào, 33,03 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá USD tự do tại Hà Nội hôm qua lại tăng thêm, mức mua vào là 20.300 VND/USD, bán ra là 20.340 VND/USD, tăng 100 VND/USD so với sáng 28-10. Tại TP.HCM, giá USD tăng 50 VND/USD, mua vào là 20.300 VND/USD, bán ra là 20.350 VND/USD. Chênh lệch không đáng kể so với thị trường Hà Nội.

HẢI HÀ