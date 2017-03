Vàng tăng vọt lên tới 36,4 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC giao dịch đầu ngày ở mức mua vào là 36,18 triệu đồng/lượng, bán ra là 38,25 triệu đồng/lượng. Mức này đã tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 30-11. Sau đó, giá vàng tiếp tục điều chỉnh tăng giảm, có lúc lên đến mức mua vào là 36,35 triệu đồng/lượng, bán ra là 36,42 triệu đồng/lượng. Mức này đã tăng thêm gần 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng và tăng khoảng 480.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa ngày 30-11.

Hai nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước tăng mạnh ngày hôm qua là do giá vàng thế giới và tỉ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh.

 Tỉ giá USD trên thị trường tự do sáng qua tiếp tục leo thang, mua vào là 21.450 VND/USD, bán ra là 21.600 VND/USD. Mức này tăng khoảng 80 VND/USD so với ngày 30-11.

HẢI HÀ