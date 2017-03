Vàng thế giới giảm, trong nước tăng mạnh

Đêm qua, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm tới 12,20 USD/ounce, tương đương 1,48%, xuống 812,80 USD/ounce. Tại thị trường Singapore sáng nay, giá vàng giao ngay tiếp tục giảm xuống mức 808,48 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá vàng lại bị các công ty liên tục đẩy lên cao. Đến đầu giờ chiều nay, giá vàng SJC đã lên đến 1.727.000 đồng/chỉ - 1.737.000 đồng/chỉ (mua vào – bán ra) tăng 17.000 đồng/chỉ so với chiều qua. Giá vàng tại Bảo tín Minh Châu còn lên cao hơn tới mức 1.730.000 đồng/chỉ - 1.750.000 đồng/chỉ (mua vào – bán ra), tăng 30.000 đồng/chỉ so với 4h chiều qua.

Hôm qua, giá vàng trong nước có lúc giảm xuống mức 1.679.000 đồng/chỉ, đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, nhưng đến 4h chiều do nhu cầu mua vàng trong dân tăng cao nên đã kéo vàng lên mức 1.700.000 đồng/chỉ.

Theo một số nhân viên bán hàng tại các cửa hàng thì nhu cầu mua vàng trong nước ngày hôm qua tăng rất cao. Có người đến với cửa hàng do vàng đã giảm mạnh nên tranh thủ mua để cất giữ, có người đến mua để tìm lợi nhuận khi vàng tăng giá. Ước tính lượng khách tăng gấp 10 lần so với ngày bình thường, hầu hết các hiệu vàng đã hết vàng từ chiều qua.

Tỷ giá USD hôm nay cũng tăng trở lại và không còn khoảng cách giữa thị trường tự do và ngân hàng. Trên thị trường tự do, giá mua và bán USD là 16.550 - 16.630 VND/USD. Trên thị trường ngân hàng, tại Vietcombank, USD được giao dịch ở mức 16.600 - 16.630 VND/USD, tăng 30 đồng so với sáng qua.