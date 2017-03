Vàng thế giới lại rơi xuống đáy

Kết thúc phiên thứ ba, biểu đồ giá vàng thế giới lao xuống đáy của 4,5 tháng. Sau khi mở cửa ngày ở 1.556 USD, giá hạ mạnh vào cuối phiên giao dịch ngoài giờ tại Mỹ, xuống có lúc còn 1.543 USD. Sang phiên châu Á sáng nay, đà giảm vẫn chưa dừng lại. Tính đến 7h15 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.541,70 USD, mất thêm 2,60 USD so với mở cửa. Giá đang ở mức thấp nhất kể từ hôm 30/12 năm ngoái.



Vàng giảm giá khi đồng đôla Mỹ tăng điểm và dầu thô tiếp tục hạ nhiệt. Chỉ số đo sức mạnh tờ bạc xanh vừa nhảy lên mức cao nhất trong bốn tháng sau những tin tức bi quan từ châu Âu và JP Morgan. Còn giá dầu tiếp tục đi xuống vào hôm qua, sau khi xuống đáy của 4 tháng rưỡi hôm thứ hai ở 93,65 USD một thùng. Đầu phiên sáng nay, mỗi thùng được giao dịch ở mức 93,40 USD.



Phát biểu trên kênh CNBC, nhà đầu tư nổi tiếng của Mỹ Jimmy Rodgers nhận định đà bán mạnh đang diễn ra trên các thị trường hàng hóa có nguyên nhân một phần từ thua lỗ hơn 2 tỷ USD của JP Morgan. Mặc dù vậy, Rodgers cho biết bản thân ông vẫn tin vào xu hướng tăng của thị trường vàng, và đợt giảm mạnh gần đây nhất là cơ hội để nhà đầu tư mua vào.



Trong khi đó tại Hy Lạp, việc thành lập chính quyền mới vẫn chưa ngã ngũ và khủng hoảng nợ công, khiến nước này đứng trước nguy cơ có thể phải rời khỏi Liên minh châu Âu. Một số nhà phân tích nhận định cuộc khủng hoảng châu Âu cũng là một nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang tích trữ đồng đôla. Kể từ đầu tháng, đồng đôla tăng 2,3% trong khi vàng hạ 6,2%.



Đà giảm 13 USD mỗi ounce trên thị trường vàng thế giới tương đương gần 350.000 đồng một lượng nếu quy ra tiền Việt. Tuy nhiên những ngày gần đây, vàng trong nước giảm dè dặt so với quốc tế, kéo khoảng cách giá nội và ngoại lên 2 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức 900.000 đồng tuần trước.



Đóng cửa hôm qua, các doanh nghiệp báo giá bán vàng SJC ở 41,30 triệu đồng một lượng, hạ 70.000 đồng so với đầu ngày và mất hơn 400.000 đồng kể từ đầu tuần.





Theo Thanh Bình (VNE)