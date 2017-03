Vàng thế giới sụt giá lần đầu tiên trong vòng 5 tuần

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Mặc dù vậy tính từ đầu năm tới nay, vàng vẫn tăng giá 11%.



Trong phiên cuối tuần 3/2, vàng đã rớt giá với tốc độ mạnh nhất tính theo ngày trong vòng một tháng xuống 1.740,3 USD/ounce khi những thống kê lạc quan về thị trường lao động Mỹ đã làm tiêu tan những hy vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bổ sung thêm gói kích thích kinh tế.



Sau khi tăng gần 5% trong tuần thứ tư từ 23 đến 27/1 nhờ cam kết duy trì lãi suất cơ bản ở gần mức 0% cho đến ít nhất là cuối năm 2014 của FED, đầu tuần qua giá vàng đã đổi hướng, khép lại chuỗi ba phiên lên giá liên tiếp trước đó, do đồng USD mạnh lên làm giảm nhu cầu mua vào vàng làm tài sản đầu tư thay thế.



Kết phiên 30/1 tại sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2012 giảm 1 USD xuống 1.734,4 USD/ounce. Trong phiên này, đồng USD hồi phục khá mạnh trong bối cảnh những lo ngại về khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp lại trỗi dậy trong bối cảnh cuộc đàm phán tái cấu trúc nợ giữa Chính phủ Hy Lạp và khu vực tư nhân chỉ đạt được bước tiến nhỏ, không đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề.



Nhưng sau đó bất chấp việc đồng USD mạnh lên, giới đầu tư vẫn quay sang mua vàng sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng đã thông qua hiệp định mới về tài chính trong nỗ lực mới nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công. Nhờ đó giá vàng New York nhanh chóng tăng thêm 6 USD để leo lên 1.740,4 USD/ounce trong phiên cuối tháng, góp phần đưa giá vàng vững vàng đạt được mức tăng 11% trong tháng 1/2012, tháng tăng mạnh nhất kể từ khi kim loại quý này tăng 12% trong tháng 8/2011.



Theo các chuyên gia, niềm tin của nhà đầu tư đã được cải thiện đáng kể và nguồn tiền dồn vào thị trường vàng đang tăng mạnh chưa từng thấy, nhờ nhận được sự hỗ trợ từ cam kết mới của FED - nhân tố gây sức ép lên đồng USD.



Phần lớn các nhà phân tích đều dự đoán giá vàng sẽ phục hồi trong năm nay, trong đó nỗi lo về Hy Lạp và Bồ Đào Nha sẽ giúp nhu cầu vàng vững ở mức cao và hỗ trợ giá.



Sau khi kết thúc tháng đầu năm với mức tăng mạnh nhất kể từ tháng Tám năm ngoái, vàng tiếp tục vững giá hơn khi bước sang phiên giao dịch đầu tiên của tháng Hai, trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi trong lo lắng sẽ có thêm các thống kê từ các nền kinh tế lớn trên thế giới, để đưa ra quyết định mua bán.



Tới phiên này giá vàng tăng thêm 9,1 USD lên 1.749,5 USD/ounce. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong phiên chỉ bằng khoảng 70% mức trung bình của 30 phiên vừa qua và giá vàng hiện vẫn còn cách khá xa mức cao kỷ lục 1.920,30 USD/ounce lập hồi cuối tháng 9/2011.



Phiên 2/2 đã ghi dấu chuỗi ba phiên liên tiếp giá vàng đi lên mạnh mẽ tại New York với mức tăng lên tới 11,5 USD do thị trường bị tác động bởi tình hình thất nghiệp của Mỹ đã được cải thiện đáng kể.



Thị trường dường như phớt lờ thông tin sản lượng vàng năm 2011 của Trung Quốc - nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới - đã tăng lên mức cao kỷ lục 360,95 tấn.



Cho dù giá vàng đã tăng gần 15% so với mức đáy của sáu tháng lập hồi cuối tháng 12/2011, nhưng các chuyên gia phân tích vẫn cảnh báo sau một tháng Giêng hoàng kim nhất trong 32 năm qua, kim loại quý này có thể phải đối mặt với sức ép lớn khi nhiều nhà đầu tư muốn bán ra kiếm lời./.

Theo Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)