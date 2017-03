Vàng thế giới tăng mạnh, trong nước dè dặt

Mở cửa sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết giá vàng SBJ ở 44,90 - 45,52 triệu đồng. Chiều mua tăng 300.000 đồng và giá bán thâm chí tăng tới 620.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Tuy nhiên, đến 8h30, giá SBJ hạ nhiệt khá mạnh Chiều mua vàng còn 44,85 triệu đồng và bán mất 370.000 đồng, xuống 45,15 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, vàng SBJ hiện đắt hơn 250.000 đồng.



Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng tăng trước giảm sau, đẩy giá bán vàng SJC lên 45,20 triệu đồng vào đầu ngày rồi hạ xuống còn 45,05 triệu đồng lúc 9h16. So với sáng qua, giá mua và bán chỉ nhỉnh hơn từ 120.000 đến 150.000 đồng.







Thị trường vàng thiếu sóng khiến nhu cầu mua và bán giảm. Ảnh: Bangkokpost

Theo Thanh Bình (VNE)



Mức tăng trên dưới 200.000 đồng khá khiêm tốn so với thị trường thế giới hôm qua. Trong ngày 7/2, mỗi ounce vàng quốc tế tăng khoảng 27 USD, tương đương gần 700.000 đồng mỗi lượng nếu quy ra tiền Việt.Mặc dù vậy, do tỷ giá tự do liên tục đi xuống nên chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước chưa co hẹp về mức mong muốn của Ngân hàng Nhà nước. Hiện một lượng vàng thế giới tương đương khoảng 44,1 triệu đồng, thấp hơn một triệu đồng mỗi lượng so với niêm yết thực tế của doanh nghiệp. Hôm nay, các điểm thu đổi báo tỷ giá USD tự do xuống dưới 21.000 đồng, mua vào, bán ra lần lượt ở 20.900 - 20.930 đồng ăn một đôla Mỹ.Trong 9 ngày vừa rồi, giá vàng trong nước hết lên rồi xuống nhẹ quanh mốc 45 triệu đồng. Thị trường thiếu sóng khiến nhu cầu mua và bán vàng giảm. Hôm qua, tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI chỉ đạt 800 lượng, giảm 500 lượng so với đầu tuần.Còn thị trường vàng quốc tế tăng mạnh trong hôm qua sau khi đồng euro phục hồi. Từ mức mở cửa đầu ngày ở 1.720 USD, giá nhanh chóng vượt qua ngưỡng hỗ trợ 1.735 USD, phá vỡ xu hướng giảm và chốt phiên ở mức cao 1.747 USD. Mức tăng 1,5% hôm qua là lớn nhất trong 2 tuần qua.Hôm nay, các nhà lãnh đạo Hy Lạp sẽ họp bàn về gói giải cứu trị giá 130 tỷ euro (172 tỷ USD) và thông tin này nhiều khả năng gây ảnh hưởng tới thị trường vàng. Các nhà đầu tư hy vọng rằng nếu gói giải cứu Hy Lạp được thông qua, euro sẽ tăng trưởng khá mạnh so với đôla Mỹ và do đó có lợi cho vàng.