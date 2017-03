Vàng tiệm cận mốc 3,3 triệu đồng/chỉ

Cụ thể, lúc 9h30, theo công bố của Công ty Vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng của hãng này được giao dịch ở mức 3,29 triệu đồng/chỉ (mua vào)- 3,3 triệu đồng/chỉ (bán ra), tăng 13.000 đồng/chỉ so với chốt phiên chiều qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng SJC cũng niêm yết ở mức 3,295 triệu đồng/chỉ (mua vào)- 3,3 triệu đồng/chỉ (bán ra). Tại thị trường Hà Nội, mức giá bán ra của thương hiệu vàng này cũngvượt ngưỡng3,3 triệu đồng/chỉ.





Trên thị trường thế giới, giá vàng giao kỳ hạn đêm qua đã tăng 19,9 USD, tương đương 1,5% lên mức 1.342,1 USD/ounce, mức cao nhất trong 6 phiên giao dịch gần đây. Giá vàng giao ngay cũng tăng hơn 19 USD lên mức 1.344 USD/ounce.





Theo giới phân tích, giá vàng phục hồi lên mức cao nhất trong vòng 1 tuần qua là do nhà đầu tư kỳ vọng hơn vào chính sách nới lỏng tiền tệ mà FED dự kiến sẽ thông qua vào đầu tháng tới cùng với những số liệu khả quan về nền kinh tế vừa được công bố.





Tuy nhiên, giá vàng giao dịch phiên sáng nay trên thị trường châu Á đang giảm nhẹ xuống còn 1.340,4 USD/ounce.

Đồng USD trên thị trường thế giới đêm qua vẫn tiếp tục vững giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Tại Hà Nội vào đầu giờ sáng nay, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục được đẩy lên mức 20.300 VND (mua vào) - 20.307 VND (bán ra), tăng 57 VND so với mức giá vào đầu sáng qua.

Theo Ngọc Sơn (DT)