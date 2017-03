Vàng tiếp tục giảm 250.000 đồng/lượng

Cụ thể, chiều qua giá mua vào chỉ còn 26,30 triệu đồng/lượng, giá bán ra 26,38 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 220.000 đồng/lượng. Chỉ trong hai ngày, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 550.000 đồng/lượng.

So với giá thế giới, giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn. Nếu giảm cùng biên độ với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay phải giảm trên 400.000 đồng/lượng so với mức giá 200.000 đồng/lượng trên thực tế. Do đó, mức vênh giữa giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới hôm qua đã cách xa 600.000 đồng/lượng.

l Tỉ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng qua duy trì ở mức 17.941 VND/USD. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD lần lượt là 18.469 VND/USD và 18.479 VND/USD.

THANH HẢI