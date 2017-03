Vàng tiếp tục giảm giá, sức mua tăng

Tính đến 8h15, giá mua bán vàng miếng SJC tại TP HCM do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn công bố giảm 60.000 đồng và 70.000 đồng so với sáng hôm qua, xuống còn 25,90 - 25,96 triệu đồng một lượng. Trong ngày giao dịch 25/3, đã có lúc doanh nghiệp này niêm yết giá chỉ còn 25,83 - 25,88 triệu đồng một lượng.

Cùng thời điểm, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM công bố giá quanh mức 25,97 - 26 triệu đồng một lượng. Khoảng cách chênh lệch mua bán chỉ ở mức 30.000 đồng. Tuy nhiên, có một số đại lý bán vàng SJC khác như tiệm Minh Tâm, Kim Thành, chợ Phú Lâm nâng biên độ mua bán lên 100.000 đồng mỗi lượng, tại 25,95 - 26,05 triệu đồng.

Doanh nghiệp Sacombank SBJ công bố giá vàng SBJ đầu ngày ở 25,94 - 25,98 triệu đồng một lượng. So với sáng qua, giá bán ra thấp hơn 20.000 đồng nhưng mất 40.000 đồng mua vào.

Giá vàng trong nước lao dốc mạnh khỏi ngưỡng 26 triệu đồng một lượng trong ngày hôm qua, khiến giao dịch ngoài thị trường có phần sôi động hơn so với những ngày trước đó. Chủ tiệm kim hoàn tại quận 1, chợ Bến Thành, cho biết lực bán vẫn không thay đổi, nhưng sức mua trong ngày 25/3 đã tăng lên hẳn so với những ngày trước đó khi kim loại quý về vùng giá thấp. Công ty SBJ cho biết, số lượng vàng miếng bán ra ngày hôm qua cũng đã tăng khoảng 3 lần so với một vài ngày trước.

Thị trường quốc tế ngày 25/3 biến động giá quanh vùng 1.087-1.095 USD một ounce trong giờ giao dịch New York. Đã có lúc thị trường đi xuống chạm mức thấp 1.087 USD mỗi ounce do đồng EUR tiếp tục mất giá mạnh so với USD, sau thông tin Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Trichet phát biểu IMF cứu trợ cho Hy Lạp là việc "rất, rất tệ".

Song song đó, Liên minh châu Âu và IMF đã quyết định cùng chia sẻ gánh nặng Hy Lạp. Lẽ ra điều này sẽ tác động tốt đến sức khỏe của đồng EUR. Tuy nhiên, do giới đầu tư nhìn nhận sự việc theo hướng EU không thể tự mình giải quyết vấn đề khiến áp lực giảm giá vẫn đè nặng đồng euro và vàng.

Lực cầu vàng vật chất ở Ấn Độ đang tăng lên sau khi giá giảm dưới 1.090 USD. Người dân nước này tăng cường tích trữ để chuẩn bị cho mùa cưới bắt đầu vào tháng 4.

Tại thị trường châu Á sáng nay, giá kim loại quý giao ngay mở cửa ngày ở 1.092 USD một ounce. Trên biểu đồ Kitco.com, vàng đang có xu hướng giảm giá nhẹ. Tính đến 9h45 (giờ Hà Nội), mỗi ounce tương đương 1.090,20 USD, mất khoảng 1,8 USD so với mở cửa.

Hôm nay, thị trường đón nhận các chỉ số kinh tế quan trọng về hôi nghị ngày thứ hai của Liên minh EU, khảo sát niềm tin của đại học Michigan và GFP final của Mỹ.

Theo Lệ Chi ( VNE)