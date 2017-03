Vàng tiếp tục giảm giá theo USD

Thương hiệu vàng miếng SBJ lúc 9h sáng nay đã để mất hơn 100.000 đồng so với sáng qua, xuống còn 37,57-37,69 triệu đồng một lượng. Như vậy, nếu so với đỉnh cao kỷ lục 38,44 triệu đồng thiết lập hôm 19/2, giá nay giảm gần 800.000 đồng.

Hầu hết các thương hiệu vàng lớn khác công bố giá mua bán đầu ngày tăng 100.000 đồng, quanh mức 37,78-37,85 triệu. Nhưng đến 9h15 thì đồng loạt giảm 190.000 đồng bán ra và 220.000 đồng mua vào, xuống sát mốc 37,56-37,66 triệu đồng.

Theo Công ty Sacombank-SBJ, hiện giá vàng trong nước đang đi ngược chiều so với giá quốc tế là do yếu tố tâm lý đang đóng vai trò then chốt. Khi mà USD tự do tăng thì giá vàng tăng và ngược lại.

USD chợ đen sau khi được một số điểm thu mua ngoại tệ tại Hà Nội và TP HCM giảm xuống quanh 22.150 đồng ngày hôm qua, sáng nay tiếp tục đi xuống. Khoảng 9h, mỗi đôla thu gom chỉ còn quanh 21.850 đồng, mất hơn 100 đồng so với 23/2. Bán ra cũng hạ xuống 150 đồng, dao động quanh 22.000 đồng mỗi USD.

Do giá vàng trong nước sáng nay điều chỉnh theo hướng ngược lại với giá quốc tế nên khoảng cách giữa giá nội và ngoại đang dần được thu hẹp. Nếu lấy giá USD 22.000 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi sáng nay có giá khoảng 37,5 triệu đồng.

Hiện nay, giá vàng thế giới vẫn đang được hỗ trợ tốt do cuộc khủng hoảng chính trị ở Trung Đông. Ngoài ra, nỗi lo lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia, nhất là khi giá dầu thô leo thang mạnh mấy ngày gần đây, cũng là một yếu tố tích cực đẩy giá vàng lên.

Trong phiên New York 23/2, giá vàng đã bật mạnh và vượt qua khỏi 1.415 USD, lên chạm 1.417 USD mỗi ounce. Đây là mức giá cao nhất kể từ đầu năm đến may. Sau đó, càng về cuối phiên, giá giảm nhẹ và đóng cửa ngày tại ngưỡng cao 1.412 USD một ounce, tăng 6% kể từ đầu tháng Hai. Cùng lúc, vàng giao tháng 4 trên sàn Comex của New York cũng tăng 12,9 USD lên 1.414 USD một ounce. Về mặt phân tích kỹ thuật, múc tiêu sắp tới của giá vàng là ngưỡng 1.435 USD.

Bước sang giờ giao dịch châu Á sáng nay, kim loại quý vẫn đang hướng lên. Tính đến 10h, giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng hiện tương đương 1.413,7 USD, tăng gần 2 USD so với mở cửa.

Theo Lệ Chi (VNE)